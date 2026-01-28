秋田朝日放送

衆議院議員選挙の期日前投票が２８日から始まりました。解散から投開票までが戦後最短の１６日という超短期決戦の影響がここにも出ています。

秋田市役所に設けられた投票所では２８日午前８時半に期日前投票の受け付けが始まり有権者が一票を投じました。しかし投票所の中に全く人がいない時間帯も少なくありません。理由の１つが、入場券です。準備期間が短かかったことや大雪による配達の遅れなどが影響して、２７日までに入場券が届いていない自治体がほとんどです。

一部の市町村では配送が２月までかかり、天候などによっては投票日ギリギリに入場券が届く可能性もあるということです。入場券が手元にない場合もマイナンバーカードなどで本人確認ができれば投票することができます。

２０２４年の前回衆院選ではおよそ２８万８千人、率にして３５．７６％と３人に１人が期日前投票を利用しました。期日前投票所は投票日前日２月７日まで秋田県内１７１カ所に順次設けられます。