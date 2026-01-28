米ＦＯＭＣ控えてドルに買戻し、円相場は根強い警戒感継続 ドル円１５２円台後半＝ロンドン為替概況



ロンドン市場は、米ＦＯＭＣを控えてドルに買戻しが入っている。ユーロドルは1.20台から1.19台へと反落。ポンドドルは1.38台から1.37台へと軟化。ドル円は東京市場で153円台に乗せる場面があったが、その後は上値を抑えられている。クロス円とともに円高方向に押し戻され、152円台前半まで一時反落。足元では152円台後半での膠着状態となっている。ユーロ円は183円台割れ、ポンド円は210円台後半から前半へと軟化している。ドル相場は、米ＦＯＭＣを控えて昨日までの急速なドル安の動きにやや調整が入っている。一方、ドル円の戻りは続かず、為替レートチェックや介入などへと警戒感が続いている。ロンドン時間にはユーロ売りの面も垣間見られている。ＥＣＢ当局者らからユーロ高が続けば今後の利下げの可能性が指摘されており、ユーロ相場が物価に与える影響が警戒されていた。



ドル円は152円台後半での取引。東京朝方の152.18付近を安値に買われ、東京午前には153.07付近まで上昇。しかし、153円台では介入警戒感などで上値が重くなり、その後は反落している。ロンドン朝方には152.20台まで下落、市場にやや緊張感が走ったが、前日安値152.10レベルを下回るには至らず。その後のロンドン市場では152円台後半の戻しての揉み合いが続いている。神経質さをはらみつつも、米ＦＯＭＣ待ちの相場展開となっている。



ユーロドルは1.19台後半での取引。東京朝方の1.2045付近を高値にその後は売りに押されている。ロンドン朝方には1.20台割れとなった。しかし、再び買いが入り1.20台に戻すなど神経質に売買が交錯した。足元では再びドル買いの動きに押されており、安値を1.1960台へと広げてきている。ユーロ円は東京午前につけた183.57付近を高値に、その後は軟調に推移している。足元では安値を182.60台へと広げてきている。対ポンドではややユーロ売りが優勢。コッハー・オーストリア中銀総裁やビルロワドガロー仏中銀総裁から、ユーロ相場動向を注視しているとの発言があり、ユーロ高が続けば追加利下げの必要性も示されていた。



ポンドドルは1.37台後半での取引。東京朝方の1.3849付近を高値に、その後は軟調に推移している。ロンドン朝方には1.3800を挟んで神経質に振幅する場面があったが、その後は再び売りに押され1.3770付近へと安値を広げてきている。ポンド円は東京午前に211.22付近まで買われたあとは、下落に転じている。足元では210.20付近へと安値を広げている。ユーロポンドは0.8682から0.8701までのレンジでやや上値重く推移、ポンド買いが優勢になっている。



minkabu PRESS編集部 松木秀明

外部サイト