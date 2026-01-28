ＮＹ市場 この後のイベント
21:00
米MBA住宅ローン申請指数（01/17 - 01/23）
予想 N/A 前回 14.1%（前週比)
23:45
カナダ中銀政策金利（1月）
予想 2.25% 前回 2.25%
29日
0:30
米週間石油在庫統計
1:30
米2年変動利付債（FRN）入札（300億ドル）
3:00
シュナーベルECB理事、起業家会議出席
4:00
米FRB政策金利(FOMC)（1月）
予想 3.75% 前回 3.75%（上限金利)
予想 3.5% 前回 3.5%（下限金利)
4:30
パウエルFRB議長、記者会見
6:30
ブラジル中銀政策金利（1月）
予想 15.0% 前回 15.0%
6:45
NZ貿易収支（12月）
予想 N/A 前回 -1.63億NZドル
米主要企業決算
メタ、スターバックス、AT＆T、テスラ、マイクロソフト、IBM
※予定は変更されることがあります。
