21:00

米MBA住宅ローン申請指数（01/17 - 01/23）

予想 N/A 前回 14.1%（前週比)



23:45

カナダ中銀政策金利（1月）

予想 2.25% 前回 2.25%



29日

0:30

米週間石油在庫統計



1:30

米2年変動利付債（FRN）入札（300億ドル）



3:00

シュナーベルECB理事、起業家会議出席



4:00

米FRB政策金利(FOMC)（1月）

予想 3.75% 前回 3.75%（上限金利)

予想 3.5% 前回 3.5%（下限金利)



4:30

パウエルFRB議長、記者会見



6:30

ブラジル中銀政策金利（1月）

予想 15.0% 前回 15.0%



6:45

NZ貿易収支（12月）

予想 N/A 前回 -1.63億NZドル





米主要企業決算

メタ、スターバックス、AT＆T、テスラ、マイクロソフト、IBM



※予定は変更されることがあります。

