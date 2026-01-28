21:00
米MBA住宅ローン申請指数（01/17 - 01/23）
予想　N/A　前回　14.1%（前週比)

23:45
カナダ中銀政策金利（1月）
予想　2.25%　前回　2.25%

29日
0:30　
米週間石油在庫統計

1:30　
米2年変動利付債（FRN）入札（300億ドル）

3:00　
シュナーベルECB理事、起業家会議出席

4:00
米FRB政策金利(FOMC)（1月）　
予想　3.75%　前回　3.75%（上限金利)
予想　3.5%　前回　3.5%（下限金利)

4:30　
パウエルFRB議長、記者会見

6:30
ブラジル中銀政策金利（1月）
予想　15.0%　前回　15.0%

6:45
NZ貿易収支（12月）
予想　N/A　前回　-1.63億NZドル


米主要企業決算
メタ、スターバックス、AT＆T、テスラ、マイクロソフト、IBM

※予定は変更されることがあります。