¤Ì¤¤¤°¤ë¤ß¤Î¤è¤¦¤Ê²Ä°¦¤µ¡¡¥Û¥Ã¥¥ç¥¯¥°¥Þ¤ÎÀÖ¤Á¤ã¤ó¡¡¤°¤ó¤°¤óÀ®Ä¹Ãæ¡¡½©ÅÄ¡¦ÃË¼¯¿åÂ²´Û£Ç£Á£Ï
½©ÅÄ¡¦ÃË¼¯¿åÂ²´Û£Ç£Á£Ï¤Ç£±£²·î£´Æü¤ËÀ¸¤Þ¤ì¤¿¥Û¥Ã¥¥ç¥¯¥°¥Þ¤ÎÀÖ¤Á¤ã¤ó¤Ï¡¢¤Þ¤ë¤Ç¤Ì¤¤¤°¤ë¤ß¤Î¤è¤¦¤Ê²Ä°¦¤µ¤Ç¤°¤ó¤°¤óÀ®Ä¹Ãæ¤Ç¤¹¡£
¥´¥í¥ó¤È¶Ä¸þ¤±¤Ë¤Ê¤Ã¤¿Êì¿Æ¤Î¥â¥â¤Î¶»¤Î¾å¤Ë¤¤¤ëÀÖ¤Á¤ã¤ó¤Î±ÇÁü¤¬ÆÏ¤¤Þ¤·¤¿¡£À¸¤Þ¤ì¤Æ¤«¤é¤â¤¦¤¹¤°£²¥«·î¡¢¤Ñ¤Ã¤Á¤ê¤È¤·¤¿ÌÜ¤¬³ÎÇ§¤Ç¤¤Þ¤¹¡£Æ°¤¤â¾¯¤·¤º¤Ä³èÈ¯¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£¥â¥â¤Î¿ÈÂÎ¤ò¤è¤¸ÅÐ¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤è¤¦¤Ê»Ñ¤ä¡¢»ô°é°÷¤¬¤³¤ÎÆüÎð¤Ç¤ÏÄÁ¤·¤¤¤ÈÏÃ¤¹¸å¤íÂ¤ÇÎ©¤Ã¤Æ¤ªÆý¤ò°û¤à»Ñ¤â¡£¸½ºßÀÖ¤Á¤ã¤ó¤ÏÊâ¤¯Îý½¬¤ò»Ï¤á¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡££²£°£²£°Ç¯£±£²·î¤ËÀÖ¤Á¤ã¤ó¤¬À¸¤Þ¤ì¤¿ºÝ¤Ï¡¢£´·î¤«¤é½ù¡¹¤ËÅ¸¼¨¾ì¤Ë»Ñ¤ò¸«¤»»Ï¤á¤Þ¤·¤¿¡£Å¸¼¨¾ì¤Ç¤«¤ï¤¤¤¤»Ñ¤ò¸«¤é¤ì¤ë¤Î¤Ï¤Þ¤ÀÀè¤Ë¤Ê¤ê¤½¤¦¤Ç¤¹¤¬¡¢¥â¥â¿Æ»Ò¤ÎÍÍ»Ò¤Ï¡¢Å¸¼¨¾ì¶á¤¯¤Î¥â¥Ë¥¿ー¤ä£Ç£Á£Ï¸ø¼°£Ù£ï£õ£Ô£õ£â£å¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¤Ç¸«¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
