１１人組グローバルボーイズグループ「ＩＮＩ」が２８日、都内で「“ＴＨＥ ＷＩＮＴＥＲ ＭＡＧＩＣ”ＮＥＷ ＹＥＡＲ ＳＨＯＷＣＡＳＥ」を行った。

昨年１１月に発売し、８作連続ハーフミリオンを達成したシングルのショーケース。今年、年男である松田迅は「馬男の松田迅です」とあいさつ。「今年は馬のように頑張っていきます」と宣言すると、シングルのタイトル曲「Ｐｒｅｓｅｎｔ」や木村柾哉主演映画「ロマンティック・キラー」のアオハルテーマソング「Ｔｒｕｅ Ｌｏｖｅ」など全４曲を披露した。

沖縄出身の松田は、年末年始に「毎年１回しか帰れないから」と帰省したことを報告。「すごい良い天気で、（気温は）２０度くらいだった」と振り返り、メンバーを驚かせた。

エンディングには、４月２２日に８ｔｈシングル「ＰＵＬＳＥ」（パルス）の発売と昨年９月に開催したバンテリンドームナゴヤ公演の映画化（３月２７日全国公開）などをサプライズ発表。詰めかけたファンからは喜びの声が上がった。松田は「今年もＩＮＩの活動もたくさんありますので、皆さんとの素敵な思い出を作れたらなと思います」と呼びかけた。