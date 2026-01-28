11人組グローバルボーイズグループINIが28日、都内で、WINTER SINGLE「THE WINTER MAGIC」発売記念となる「NEW YEAR SHOWCASE」を行った。

同作は「この冬INIが贈る、とけない魔法のプレゼント」をコンセプトにした新曲5曲を収録。昨年11月19日の発売日までに93万枚を売り上げ、わずか4日間でミリオンを達成した。

オープニングのライブパフォーマンスでは「Present」を披露。その後、メンバーそれぞれがあいさつ。田島将吾（27）は「みなさん盛り上がっていけますか！ 年が明けてやっと皆さんに会えた。会いたかったです！」と叫び、「今日は思う存分楽しんでいきましょう」と呼びかけた。

今年、年男となる松田迅（23）。年男を“馬男”と言い間違えてメンバーから突っ込まれると、「馬のように頑張っていきたい！」と逆手にとった。

この日、4月22日に8枚目となるシングル「PULSE」の発売、昨年9月に愛知・バンテリンドームナゴヤで3日間にわたり開催した「2025 INI LIVE [XQUARE MASTERPIECE]」が映画化され、3月27日からの全国公開などを発表した。

リーダーの木村柾哉（28）は「やっと発表できた」とすると、「発売まで少しでも楽しみしてくれたうれしい」とアピール。

尾崎匠海（26）が「何者かになれるのはMINI（ファンの呼称）の皆さんのおかげ」とファンに感謝を示すと、田島は尾崎のコメントをそのまま引用し「8thシングルでまた会いましょう！」とちゃめっ気たっぷりに話した。