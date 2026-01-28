½©ÅÄ»Ô¿·¥¹¥¿¥¸¥¢¥àÀ°È÷¤Ë´Ø¤¹¤ë¶¨µÄ¤Ç¤Î»ÔÂ¦¤Ø¤ÎÈ¯¸À¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¡J¥êー¥°¤¬½é¤á¤Æ¤Î¥³¥á¥ó¥È¡¡È¯¸À¤Ë´Ø¤¹¤ë¼Áµ¿±þÅú¤ÎÍÍ»Ò
J¥êー¥°¤Ï27Æü¡¢¿·¥¹¥¿¥¸¥¢¥àÀ°È÷¤Ë´Ø¤·¤ÆµîÇ¯11·î¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤¿½©ÅÄ»Ô¤È¤ÎÈó¸ø³«¶¨µÄ¤ÎÃæ¤Ç¡¢»ÔÂ¦¤Î¸¡Æ¤¾õ¶·¤ËÂÐ¤·¤Æ¡Ö»Ö¤¬Äã¤¤¡×¤Ê¤É¤È»ØÅ¦¤·¤¿»ö¤ò¤á¤°¤ê¡¢ÊóÆ»µ¡´Ø¸þ¤±¤Îµ¼Ô²ñ¸«¤Î¾ì¤Ç½é¤á¤Æ¥³¥á¥ó¥È¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¶¨µÄ¤ÎÅö»ö¼ÔÆ±»Î¤Î´Ö¤Ç¤Ï¡¢ÌäÂê¤¬¤Ê¤¤È¯¸À¤Ç¤¢¤Ã¤¿¤³¤È¤òÊóÆ»¸å¤Ë²þ¤á¤Æ³ÎÇ§¤·¡¢¶¨µÄ¤ÎÃæ¤Ç¤ÎÈ¯¸À¤È¤·¤Æ¤Ï¡¢¡ÈÂÅÅö¤Ê»ØÅ¦¡É¤È¤ÎÇ§¼±¤ò¼¨¤·¤Þ¤·¤¿¡£
È¯¸À¤Ë´Ø¤·¤Æ¤ÎJ¥êー¥°Â¦¤È¤Î¼Áµ¿±þÅú¤ÎÍÍ»Ò¤Î¤¹¤Ù¤Æ¤ò¤ªÅÁ¤¨¤·¤Þ¤¹¡£
¡¦J¥êー¥°¤¬Äê´üÅª¤Ë¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤ëÍý»ö²ñ¸å¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤ë²ñ¸«
¡¦Ìî¡¹Â¼Ë§ÏÂ¥Á¥§¥¢¥Þ¥ó¤Ï·çÀÊ
¡¦¸©Æâ´Ø·¸¤ÎÊóÆ»µ¡´Ø¤Ï¡¢½©ÅÄÊüÁ÷¤È½©ÅÄ³¡¿·Êó¼Ò
¡¦Á´¹ñ»æ¤ä¥µ¥Ã¥«ーÀìÌç¥á¥Ç¥£¥¢¡¢¥Õ¥êー¥é¥ó¥¹¤Îµ¼Ô¤â½ÐÀÊ
¡¦È¯¸À¤Ë´Ø¤¹¤ë¼ÁÌä¤ò¹Ô¤Ã¤¿¤Î¤Ï½©ÅÄÊüÁ÷¤Î¤ß
¡Ú²ñ¸«¼Â»ÜÆü»þ¡Û
¡¡1·î27Æü¡Ê²Ð¡Ë¸á¸å4»þ～
¡ÚJ¥êー¥°Â¦²óÅúÃ´Åö¼Ô¡Û
¡¡·Ð±Ä´ðÈ×ËÜÉô ¼¹¹ÔÌò°÷ÀÄ±Æ µ¹Åµ»á
¡Ú¼Áµ¿±þÅú¡Û
Q:¡Ö»Ö¤¬Äã¤¤¡×È¯¸À¤Î°Õ¿Þ¤Ï¡©
¡ãÀÄ±Æ»á¡ä´û¤ËÂ¿¤¯¤Î³§ÍÍ¤´Â¸¤¸¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤±¤É¡¢¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¤Ë´Ø¤·¤Æ¤Ï¥¹¥¿¥¸¥¢¥à´ð½à¤¬Äê¤á¤é¤ì¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤·¤Æ¡¢¸¶Â§J1¤Ï1Ëü5,000¿Í¡¢J2¤Ï¤È¤¤¤¦·Á¤Ç¥«¥Æ¥´¥êー¤´¤È¤ËÆþ¾ì¼Ô¿ô¤¬Äê¤á¤é¤ì¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£¤¿¤ÀÀèÈÌ¤Ç¤¹¤Í¡¢ÃÏÊý¤Î¥Ûー¥à¥¿¥¦¥ó¤Î¿Í¸ý¤Î¸º¾¯¤¬¿Ê¤ó¤Ç¤¤¤ë¤³¤È¤È¤«¡¢¤½¤â¤½¤â¥¯¥é¥Ö¤¬Áý¤¨¤Æ¤¤¿¤³¤È¡¢¤½¤¦¤¤¤Ã¤¿ÃÏ°è¤Î¼Â¾ð¤âÆ§¤Þ¤¨¤Þ¤·¤Æ¡¢¤½¤ì¤«¤é¿·Àß¥³¥¹¥È¤ÎÁýÂç¤Ç¤¹¤Í¡£¤³¤¦¤¤¤Ã¤¿¤³¤È¤âÇØ·Ê¤È¤·¤ÆÆÃÎãÁ¼ÃÖ¤òÀß¤±¤ë¤³¤È¤Ë¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£ÆÃÎãÁ¼ÃÖ¤ÎÆâÍÆ¤È¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤Æ¤Ï¡ÖÍýÁÛ¤Î¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¡×¤ÎÍ×·ï¤òËþ¤¿¤·¤¿¤¦¤¨¤Ç¡¢¥Ûー¥à¥¿¥¦¥ó¿Í¸ý¤Î¾õ¶·¡¢´ÑµÒÀÊ¤ÎÁýÀß²ÄÇ½À¡¢Æþ¾ìÎÁ¼ýÆþ³ÎÊÝ¤Î¤¿¤á¤Î»Üºö¤Ê¤É¤òÆ§¤Þ¤¨¤Æ¤Î¸¡Æ¤¤¬Áí¹çÅª¤Ë¤Ê¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤«¤È¤¤¤¦¤³¤È¤òÆ§¤Þ¤Æ¡¢Íý»ö²ñ¤Ë¤ÆÁí¹çÈ½ÃÇ¤·¤¿¤¦¤¨¤Ç5,000¿Í°Ê¾å¤Î¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¤Ç¤â´ð½à¤òËþ¤¿¤¹¤È¤¤¤Ã¤¿ÆÃÎãÁ¼ÃÖ¤¬ÀßÄê¤µ¤ì¤ë¤È¤³¤í¤Ç¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£º£²ó¤Ï¤³¤ÎÆÃÎãÁ¼ÃÖ¤Î±¿ÍÑ¤Ë´Ø¤·¤Æ¡¢½©ÅÄ»Ô¤«¤é¼ÁÌä¡¢¶¨µÄ¤Î¾ì¤Ç¥³¥á¥ó¥È¤òµá¤á¤é¤ì¤¿¤Î¤Ç¡¢J¥êー¥°¤Î¸«²ò¤ò¤ªÅÁ¤¨¤·¤¿¡£¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¤¤¤¿¤À¤¤¤¿ÆâÍÆ¤Ë¤Ä¤¤Þ¤·¤Æ¤Î¤½¤Î¾ì¤Ç¤Î°Õ¿Þ¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¤â¡¢´ðËÜÅª¤Ë¤ÏÀè¤Û¤É¤ªÅÁ¤¨¤·¤¿ÆÃÎãÁ¼ÃÖ¤Ë¤ª¤±¤ë3¤Ä¤ÎÍ×·ï¤Ç¤¹¤Í¡£¿Í¸ýÅù¤Î¾õ¶·¡¢´ÑµÒÀÊ¤ÎÁýÀß²ÄÇ½À¡¢Æþ¾ìÎÁ¼ýÆþ¤Î³ÎÊÝ¤Î¤¿¤á¤Î»Üºö¡£¤³¤Î3ÅÀ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¤·¤Ã¤«¤êµÄÏÀ¤µ¤ì¤¿¤¦¤¨¤Ç¸¡Æ¤¤¬¤Ê¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¡£¤½¤Î¤è¤¦¤Ê¤³¤È¤ò¶¨µÄ¤Î¾ì¤Ç¤Ï³ÎÇ§¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£ÆÃ¤ËÀè¤Û¤É¤ÎÈ¯¸À¤ÎÊ¸Ì®¤ÎÃæ¤Ç¤Ï¥¯¥é¥Ö¤Î¥Ý¥Æ¥ó¥·¥ã¥ë¡¢¾Íè¤òÆ§¤Þ¤¨¤¿¤¦¤¨¤Ç¤Î³ÈÄ¥²ÄÇ½À¤È¤¤¤Ã¤¿¤È¤³¤í¤Ë¾ÇÅÀ¤ò¤¢¤Æ¤Þ¤·¤Æ¡¢¤½¤Î¤¢¤¿¤ê¤Î¸¡Æ¤¤¬¤·¤Ã¤«¤ê¤Ê¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¡¢½½Ê¬³ÎÇ§¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¿¤¤¤È¤¤¤¦¤è¤¦¤Ê°Õ¿Þ¤ÇÈ¯¸À¤ò¤·¤¿¤È¤¤¤¦¤Õ¤¦¤ËÃ´Åö¼Ô¤«¤é¤ÏÊ¹¤¤¤Æ¤¤¤ë¼¡Âè¤Ç¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£¤Ç¤¹¤Î¤Ç¤½¤Î¤è¤¦¤Ê¸¡Æ¤¤ò¡¢¥¯¥é¥Ö¤¬ÃÏ¸µ¤Î¡¢ÃÏ°è¤Î³§ÍÍ¤È¤·¤Ã¤«¤êµÄÏÀ¤·¤¿¤¦¤¨¤ÇÍý»ö²ñ¤ËÎã³°Å¬ÍÑ¤Î¿½ÀÁ¤ò¤µ¤ì¤ë¤«¤É¤¦¤«¡¢¤½¤Î¤¢¤¿¤ê¤ò¤´È½ÃÇ¤¤¤¿¤À¤±¤ì¤Ð¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤ë¼¡Âè¤Ç¤¹¡£
Q:È¯¸À¤ÏÅ¬ÀÚ¤À¤Ã¤¿¤È¹Í¤¨¤ë¤«
¡ãÀÄ±Æ»á¡äÊóÆ»¤ò¼õ¤±¤Þ¤·¤Æ¡¢»ä¤¿¤Á¤ÎÊý¤Ç¤â½©ÅÄ»ÔÌò½ê¤Ë³ÎÇ§¤ò¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¡£¤È¤¤¤¦¤Î¤â11·î¤Î¶¨µÄ¤Î¾ì¤Ç¤Ï¡¢¤½¤Î¤è¤¦¤Ê¤´»ØÅ¦¤Ï¼õ¤±¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¤·¡¢¤½¤Î¸å¤ËµÄ»öÏ¿¤ò´Þ¤á¤ÆÄ£Æâ¤Ç¶¦Í¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¤¤¤ëºÝ¤Ë¤â¡¢¤½¤¦¤¤¤Ã¤¿¥³¥á¥ó¥È¤Ï¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¤Î¤Ç¡¢¤Ê¤¼¤½¤¦¤¤¤Ã¤¿ÇØ·Ê¤¬¤¢¤ëÃæ¤Ç¡¢¤³¤Î¤è¤¦¤Ê»ö¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤«¤È¤¤¤¦¤³¤È¤ò¡¢¿¦°÷¤ÎÊý¤Ë¤ª»Ç¤¤¤·¤Æ¡¢¸í²ò¤¬¤¢¤ë¤Î¤Ç¤¢¤ì¤Ð³ÎÇ§¤·¤¿¤«¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¼ñ»Ý¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¿¦°÷¤ÎÊý¤Ë³ÎÇ§¤·¤¿·ë²Ì¤Ç¤¹¤±¤É¤â¡¢´ðËÜÅª¤Ë¤Ï¡¢11·î¤Î²ñµÄ¤Î¾ì¤Ç¤â¸í²ò¤Ê¤¯¡¢¤·¤Ã¤«¤êÇ§¼±¤ÏÂ·¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤·¤¿¡£¤Þ¤¿»ÔÄ¹¤Ë¤â¤·¤Ã¤«¤ê¤È¤½¤ÎÇØ·Ê¤òºÆÅÙ¤´ÀâÌÀ¤¤¤¿¤À¤¤¤¿¤¦¤¨¤Ç¡¢»äÃ£¤¬Àè¤Û¤ÉÀâÌÀ¤·¤¿°Õ¿Þ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¤´Íý²ò¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤·¤¿¤Î¤Ç¡¢¤½¤Î¤è¤¦¤Ë¸½¾õ¤ÏÂª¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Q:»ÔÄ¹¤ÎÈ¿±þ¤ÏÁÛÄê³°¤À¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤«
¡ãÀÄ±Æ»á¡äÁÛÄê³°¤È¤¤¤¦°ÕÌ£¤Ç¸À¤¦¤È¡¢Àè¤Û¤É¤´ÀâÌÀ¤·¤¿ÄÌ¤ê¡¢²ñµÄ¤Î¾ìÌÌ¤«¤éÊóÆ»¤Ë»ê¤ëÆü¤Þ¤Ç¡¢»ä¤¿¤Á¤½¤Î¤è¤¦¤ÊÇ§¼±¤ò»ý¤Ã¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¤Î¤Ç¡¢¤Ê¤¼¤½¤¦¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤«¤È¤¤¤¦¤³¤È¤ò³ÎÇ§¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤¿¼¡Âè¤Ç¤¹¡£¤½¤Î¤¦¤¨¤Ç¡¢Àè¤Û¤É¤Î·«¤êÊÖ¤·¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤±¤É¡¢»Ô¤Î¿¦°÷¤ÎÊý¤â¡¢»ÔÄ¹¤ÎÊý¤â¡¢»äÃ£¤Î¶¨µÄ¤Î¾ì¤Ç¤ÎÈ¯¸À¤Ë´Ø¤·¤Æ¤Ï¡¢¤·¤Ã¤«¤êÇ§¼±¤Ï¤·¤Æ¤¤¤Æ¡¢ÆÃ¤Ë²¿¤«»äÃ£¤Ë¥³¥á¥ó¥È¤ò½Ð¤¹¤è¤¦¤Ê¤³¤È¤ÈÍý²ò¤Ï¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤·¤¿¤Î¤Ç¡¢¤½¤Î¤è¤¦¤ËÇ§¼±¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
Q:ÊóÆ»¤ò¤á¤°¤êÈ¯¸À¤Ë°ãÏÂ´¶¤ò´¶¤¸¤ë¤È¤¤¤¦°Õ¸«¤â¾¯¤Ê¤¯¤Ê¤«¤Ã¤¿¤È¹Í¤¨¤ë¤¬¡¢¤É¤¦¼õ¤±»ß¤á¤ë¤«
¡ãÀÄ±Æ»á¡ä°ãÏÂ´¶¤¬¤¢¤ë¤«¤Ê¤¤¤«¤Ï¡¢ÅöÁ³»äÃ£¤À¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¤Æ¡¢¶¨µÄ¤Î¾ì¤Ë¤¤¤é¤Ã¤·¤ã¤ëÊýÁ´°÷¤Ç´¶¤¸¼è¤ë¤â¤Î¤À¤È»×¤Ã¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢ÆÃÃÊ¤½¤Î»þ¤ËÏÃ¤·¹ç¤ï¤ì¤¿ÆâÍÆ¡¢º£²óÊóÆ»¤Ç½Ð¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤â¤Î¤Ï¡¢¶¨µÄ¤Î°ìÉô¤ÎÉôÊ¬¤À¤±¤Ç¤¹¤Î¤Ç¡¢¤â¤·¤«¤·¤¿¤é¤½¤ÎÆâÍÆ¤Ç¸í²ò¤¬³§¤µ¤Þ¤Ë¤ÏÀ¸¤¸¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢¶¨µÄÁ´ÂÎ¤ò¡¢¤½¤Î¾ì¤Ç½ÐÀÊ¤¤¤¿¤À¤¤¤¿Êý¡¹¤ÎÃæ¤Ç¤Ï¡¢Àè¤Û¤É¤Î·«¤êÊÖ¤·¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤±¤ì¤É¤â¡¢¤½¤Î¸å¤â¸½¾õ¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤â°ãÏÂ´¶¤¬¤¢¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¤è¤¦¤Ê¤´°Õ¸«¤ÏÄºÂ×¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦Ç§¼±¤Ç¤¹¡£
Q:½©ÅÄ»Ô¤Ç¤Î¥¹¥¿¥¸¥¢¥àÀ°È÷¤ÏµÄ»öÏ¿¤Ç¤Î»ØÅ¦¤ÎÄÌ¤ê1Ëü5,000¿Í¤¬É¬¿Ü¤Ê¤Î¤«¡¢´ËÏÂ´ð½à¤ÎÅ¬ÍÑ¤â¤¢¤êÆÀ¤ë¤Î¤«
¡ãÀÄ±Æ»á¡ä½©ÅÄ»Ô¤Ë´Ø¤ï¤é¤º¤Ç¤¹¤±¤ì¤É¤â¡¢1Ëü5,000¿Í¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¸¶Â§¤Î´ð½à¤È¤·¤Æ¤Ï¡¢¥¹¥¿¥¸¥¢¥à´ð½à¤Ë¤¢¤ë¤Î¤Ï»ö¼Â¤Ç¤¹¤±¤É¤â¡¢Àè¤Û¤ÉËÁÆ¬¤â¼ÁÌä¤Ç¤ªÅú¤¨¤·¤¿¤è¤¦¤Ë¡¢´ð½à¤ÎÃæ¤Ë¤ÏÎã³°Å¬ÍÑ¤òÇ§¤á¤ë¾ò¹à¤â¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢¾ò·ï¤¬Â·¤¤¡¢¤·¤Ã¤«¤ê¶¨µÄ¤ò¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤¿¤¦¤¨¤Ç¤¢¤ì¤Ð¡¢½©ÅÄ»Ô¤Ë´Ø¤ï¤é¤º¡¢¤É¤ÎÃÏ°è¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤â¸¶Â§¤Î1Ëü5,000¿Í¤Ç¤Ï¤Ê¤¤Îã³°Åª¤Ê¿Í¿ô¤¬Ç§¤á¤é¤ì¤¿¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¤Ï¼Â¸½²ÄÇ½¤È»×¤Ã¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
¡ö¡ö¡ö¡ö¡ö¡ö¡ö¡ö¡ö¡ö¡ö¡ö¡ö¡ö¡ö
½©ÅÄÊüÁ÷¤Ïº£²ó¤Îµ¡²ñ¤È¤ÏÊÌ¤Ë¡¢J¥êー¥°Â¦¤Ë¸ÄÊÌ¤ËÏÃ¤òÊ¹¤¯¥¤¥ó¥¿¥Ó¥åー»£±Æ¼èºà¤ò¿½¤·¹þ¤ß¡¢¥êー¥°Â¦¤«¤é¼èºà¤Ë±þ¤¸¤ë¤È¤Î²óÅú¤òÆÀ¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¼Â»ÜÆüÄø¤ÏÄ´À°Ãæ¤Ç¤¹¤¬¡¢¼èºà¤¬½ªÎ»¼¡Âè¡¢¡ÖABS news every.¡×¤Ç¤ÎÊüÁ÷¤ä¡¢¥¦¥§¥Ö¥µ¥¤¥È¤Ø¤Î·ÇºÜÅù¤òÄÌ¤¸¤Æ¾Ü¤·¤¯¤ªÅÁ¤¨¤¹¤ëÍ½Äê¤Ç¤¹¡£