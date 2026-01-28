UNFAIR RULEが、全国ツアー『UNFAIR RULE “Forgive me for being me” tour』を4月29日より開催する。

（関連：UNFAIR RULE「ここまで連れてきてくれてありがとう」 ツアーファイナルで約束した“誰も置いていかない”未来）

本情報は、本日1月28日に渋谷 CLUB QUATTROで開催されたEP『ひびのかけら』リリースツアーの東京公演にて発表されたもの。全国ツアーでは、ワンマン、対バンを含む全22公演の開催が決定している。4月29日の神奈川 F.A.D YOKOHAMA公演を皮切りに、地元の岡山 CRAZYMAMA 2ndRoomでの2デイズ公演のほか、11月22日の大阪 心斎橋BIGCAT公演や11月25日の東京 Spotify O-EAST公演と、北は北海道、南は沖縄までを含む、UNFAIR RULEとしては最大規模の全国ツアーとなっている。

あわせて、チケットのオフィシャル最速先行が本日21時よりスタートしている。

なお本日の東京公演では、EP収録曲を含む20曲近くを披露。今年リリースされた初のフィーチャリングソング「思い出になってよ (feat. 橘高 連太郎)」がライブで初披露され、Sunny Girlの橘高連太郎（Vo）がサプライズゲストとして出演した。

（文＝リアルサウンド編集部）