Soalaが、本日1月28日に配信リリースした新曲「声の軌跡」のMVを公開した。

本楽曲は、TVアニメ『真夜中ハートチューン』のエンディングテーマで、愛した人の“声”を探し続けるロストラブを歌った恋愛ソングだ。MVは、“声”という触れることも掴むこともできないものが、人の中にどれほど残り続けるのかを描いた物語に。恋人同士が別れた夜の部屋に残された、時間が止まったような空間に、“現実を生きるSoala”と“歌うSoala”という2つの存在が、失われた声を探すように止まった時間の中を歩きながら、自分自身の感情と向き合っていく。ひとつの失恋を軸にしながら、人がなぜ“声”を探し求め続けてしまうのかを、静かに描いたストーリーとなっている。

MVには、Soalaの相手役として植野花道が出演。また、失われた声を探す止まった時間としてストップモーションCGが駆使され、浮遊する思い出や、崩れ落ちる日常、もう届かない言葉たちが、“声が形を変えて残した記憶”として表現され、インパクトのある映像作品に仕上がっている。

・「声の軌跡」MV監督 二宮“NINO”大輔 コメント

今回のMVでは、「声」を“音”としてではなく、“記憶として残るもの”として捉え直すことから始めました。

声は消えてしまうものなのに、後になって一番強く思い出すのは、いつもその人の声だったりします。

その曖昧さや、少しの残酷さを、物語や映像の構造として表現させていただきました。

現実のSoalaと歌うSoalaという二つの存在は、過去と現在、感情と理性の間にある揺れを可視化するためのものです。

Soalaさんの声には、ただ美しいだけではなく、人の中に静かに残り続ける力があると感じています。

この作品が、誰かの中にある「忘れられない声」とそっと重なってくれたら嬉しいです。

・Soala コメント

新曲の声の軌跡は“愛した人の声を探し続ける”をテーマとした心がぎゅっと切なくなるような楽曲となっています。この楽曲を制作する上でこだわった部分は今にも泣き出しそうな声で歌うフレーズを入れてみたり愛する人の声を必死に探し続けている情景が浮かぶような迫力のあるメロディーと歌詞を意識して制作させていただきました。

聴いてくださる皆様それぞれの記憶や想いと重ね合いながら、そっと心に寄り添える一曲になれたらと思っています。皆さんが人生を生きてきた中で辛い時、苦しい時に救われた声だったり大切な人の声を想いながら、この楽曲を聴いていただけたら嬉しいです。沢山の方の心に届きますように。

（文＝リアルサウンド編集部）