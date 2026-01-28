藤原さくらが2月18日にリリースするニューアルバム『uku』より、収録曲「little baby feat. 安部勇磨」を本日1月28日に先行配信。あわせてMVが公開された。

本楽曲は、陽気で愉快なサウンドに乗せた、2人の歌い手による掛け合いが印象的な一曲。一見すると“自分と相手の対話”のようにも聴こえるが、実際は自分のなかにいる自分への問いかけ、そして対話を描いている。安部勇磨をボーカルに招くことにより、そのテーマを軽やかに表現している。

柚葉監督が手掛けたMVは、全編フィルムで撮影。監督が楽曲を初めて聴いた際に自然と浮かんだイメージをもとに制作されており、その世界観が藤原さくら自身の描いていたイメージとも重なったことで、映像として結実した。藤原さくらと本人の幼少期を投影したような少女が楽しげに会話する姿は、楽曲に込められた“自分自身との対話”を象徴するシーンとなっている。

6thアルバム『uku』は現在予約受付中。なお、各CDショップの店舗別特典となるポストカードの絵柄も本日公開された。ポストカードには、写真家 小林光大が撮影したアートワークのアザーカットが使用されている。

なお藤原さくらは、本作リリース後に全国のCDショップにて弾き語りライブとお渡し会を行うリリースイベントの開催も控えている。

（文＝リアルサウンド編集部）