去年11月、名古屋駅で少女2人を盗撮しようとして逮捕された名古屋市の男性職員が、懲戒処分を受けました。

【写真を見る】｢これまでに40件ほど…｣ 名古屋駅で少女を盗撮しようとした名古屋市の46歳職員 停職6か月と降格処分 現行犯逮捕され不起訴に

きょう付けで停職6か月の懲戒処分を受けたのは、中川区役所富田支所 区民福祉課・課長補佐の男性職員（46）です。

名古屋市や警察によりますと、男性職員は去年11月、名古屋駅の階段で当時16歳の少女2人のスカートの中に、録画状態のスマートフォンを差し向け、下着を盗撮しようとした疑いで現行犯逮捕され、その後不起訴処分となりました。

「これまでに40件ほど盗撮した」

市の聞き取りに対し男性職員は、「3年ほど前から盗撮を始め、これまでに40件ほど盗撮した」と話していて、動機については「仕事のストレスを解消するためだった」ととしています。



これを受け市は男性職員をきょう付けで懲戒処分としたほか、課長補佐から主任への降格処分としました。