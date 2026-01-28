『news every.』の「ミダシ」が気になるニュース。「逮捕された『ナチュラル』会長…逃亡生活中もサーフィンか」についてお伝えします。

◇

全国最大規模の違法スカウトグループ「ナチュラル」の会長、木山こと小畑𥶡昭容疑者・40歳。2023年、東京・渋谷区でスカウト行為をするため、暴力団組員に現金を渡した疑いで逮捕され、27日に東京に移送されました。

捜査関係者によりますと、小畑容疑者は鹿児島県の奄美大島で逮捕される前、関西の海沿いのホテルにおよそ1か月宿泊していたということです。逃亡中も、趣味のサーフィンや筋トレを続けていたものとみられています。

【捜査関係者】

「潜伏生活の息抜きにサーフィンを楽しんでいたようだ」「そうじゃないと心身共に持たなかったんだろう」

小畑容疑者が奄美大島で訪れていた飲食店の経営者は…

「ご飯食べながら電話して」

「1時間くらいして帰る感じ」

「何か指示しているような感じ「お願いね」とか」

「穏やかな感じな人でした「注文いいですか」とか」

年末から2日に1回ほどのペースで来店していましたが、今月21日に全国に指名手配されて以降は来なくなったということです。

小畑容疑者は、奄美大島のホテルを偽名で予約していて、警視庁は、小畑容疑者が身分を隠しながら全国を転々としていたとみて捜査しています。