CEVチャレンジカップ本戦ラウンドのラウンド16・2ndレグが28日（水）に行われ、大塚達宣とマサジェディ翔蓮が所属するミラノ（イタリア）は、ツルヴェナ・ズヴェズダ・ベオグラード（セルビア）とホームで対戦した。

今大会は、32チームが本選ラウンドにてホーム＆アウェーのトーナメント形式で戦い、ファイナルフェーズに進む4チームを決定する。その後のファイナルフェーズには、現在行われている欧州チャンピオンズリーグ（CL）の予選グループで3位になった5チームのうち最上位チームを除く4チームも参加し、計8チームがトーナメント形式で争う。

ミラノはOK Stip UGD（マケドニア）との戦いを制し、ラウンド16に進出。21日（水）に行われた1stレグでは、アウェーながらもストレート勝利を収めていた。なお、1stレグではマサジェディが途中出場で無得点、大塚がベンチ外だった。

迎えたこの試合では大塚、マサジェディともにベンチスタート。第1セットは序盤、一進一退の攻防が繰り広げられた。中盤にブレイクし、抜け出したミラノは終盤にかけてリードを広げていき、25-16の大差で第1セットを取った。

続く第2セットは入りからミラノが連続得点を決め、主導権を握る。その後も流れを離さなかったミラノは25-14と大きく相手を突き放し、第2セットを制す。

第3セットはマサジェディがスタートからコートに立った。このセットも序盤からミラノが前に出る。23-11とミラノが大差をつけると、最後は2セットダウンで後のない相手が粘りを見せるも逃げ切り、ストレート勝利を決めた。

この試合、マサジェディは途中出場でブロックポイント1本を含む2得点を獲得。一方で大塚の出場はなかった。

ラウンド16で2連勝を収めたミラノは準々決勝へと駒を進めることに。準々決勝ではチェンストホヴァ（ポーランド）とバレンシア（スペイン）の勝者と対戦する。

■試合結果

ミラノ（イタリア）3-0 ツルヴェナ・ズヴェズダ・ベオグラード（セルビア）

第1セット 25-16

第2セット 25-14

第3セット 25-18