¡¡»ØÄêÌôÊª¤Î¥¨¥È¥ß¥Ç¡¼¥È¤ò»ÈÍÑ¤·¤¿¤È¤·¤Æ¡¢¹Åç¸©·Ù¤¬°åÌôÉÊ°åÎÅµ¡´ïË¡°ãÈ¿¤Îµ¿¤¤¤ÇÂáÊá¤·¤¿¥×¥íÌîµå¹ÅçÅìÍÎ¥«¡¼¥×Áª¼ê¤Î±©·îÎ´ÂÀÏºÍÆµ¿¼Ô¡Ê25¡Ë¤Î´Ø·¸Àè¤«¤é¡¢¥¨¥È¥ß¥Ç¡¼¥È¤È¤ß¤é¤ì¤ëÌôÊª¤ò´Þ¤ó¤À¥«¡¼¥È¥ê¥Ã¥¸¤¬Ê£¿ô¸«¤Ä¤«¤Ã¤¿¤³¤È¤¬28Æü¡¢ÁÜºº´Ø·¸¼Ô¤Ø¤Î¼èºà¤ÇÊ¬¤«¤Ã¤¿¡£Æþ¼êÀè¤Ê¤É¤òÄ´¤Ù¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¸©·Ù¤Ë¤è¤ë¤ÈºòÇ¯12·î16Æü¡¢´Ø·¸¼Ô¤«¤é110ÈÖ¤¬¤¢¤ê¡¢¸½¾ì¤Ë¤¤¤¿±©·îÍÆµ¿¼Ô¤òÇ¤°ÕÆ±¹Ô¤·¤ÆÇ¢¸¡ºº¤ò¤¹¤ë¤È¥¨¥È¥ß¥Ç¡¼¥È¤ÎÍÛÀÈ¿±þ¤¬½Ð¤¿¡£ÁÜºº´Ø·¸¼Ô¤Ë¤è¤ë¤È¡¢±©·îÍÆµ¿¼Ô¤Î´Ø·¸Àè¤«¤éÌôÊª¤ò´Þ¤ó¤À¥«¡¼¥È¥ê¥Ã¥¸¤¬¸«¤Ä¤«¤Ã¤¿¡£¸©·Ù¤Ï¥¨¥È¥ß¥Ç¡¼¥È¤ò½ê»ý¤·¤¿µ¿¤¤¤â»ëÌî¤ËÁÜºº¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¥¨¥È¥ß¥Ç¡¼¥È¤Ï¡Ö¥¾¥ó¥Ó¤¿¤Ð¤³¡×¤Ê¤É¤È¸Æ¤Ð¤ì¤ë¡£