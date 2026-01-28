10月から放送される日本テレビ系連続ドラマ『俺たちの箱根駅伝』。昨日の第1弾に続き、箱根駅伝に挑む学生たちを演じる若手キャスト4人が発表されました。

本作は、作家・池井戸潤さんの小説が原作。日本の正月の風物詩である箱根駅伝に2年連続で出場を逃した古豪・明誠学院大学の陸上競技部を中心とした挑戦と、箱根駅伝の生中継を担うテレビ局『大日テレビ』の舞台裏の、2つの大きな柱で物語が描かれます。

キャストは、箱根駅伝の生中継を担う『大日テレビ』チーフプロデューサー役を大泉洋さん（52）、明誠学院大学陸上競技部の新監督役を山下智久さん（40）、さらに1月27日から箱根駅伝に挑む学生たち18人が4日連続で発表されます。

■第2弾は水沢林太郎、荒木飛羽、齋藤璃佑、浅野竣哉

第2弾で発表されたのは4人です。

1人目は、清和国際大学4年生・松木浩太役の水沢林太郎さん（22）。大河ドラマ『べらぼう〜蔦重栄華乃夢噺〜』など話題作に出演。

2人目は、目黒教育大学4年生・富岡周人役の荒木飛羽さん（20）。ドラマ『あなたの番です』などに出演。

3人目は、東洋商科大学3年生・桃山遙役の齋藤璃佑さん（21）。ジュノン・スーパーボーイ・コンテストでグランプリを受賞後、『爆上戦隊ブンブンジャー』に出演。

■水沢林太郎さんコメント【清和国際大学・松木浩太役】

4人目は、関東文化大学2年生・内藤星也役の浅野竣哉さん（25）。ドラマ『最高の教師』などに出演。

出演が決まった時は、とても嬉しかったです。中学時代に陸上競技をやっていたので、当時、一生懸命取り組んだものに、俳優として作品で参加できるという喜びもありました。練習では、速く走ることよりも、いかに楽な姿勢で長く走ることが大事だと教えていただき、そこを意識して走ることに取り組んでいます。出演者の皆さんとは勿論ですが、スタッフの皆さんからも有難いほどのバックアップをいただいていて、かつてないほどのチームワークができていると思います。

■荒木飛羽さんコメント【目黒教育大学・富岡周人役】

出演が決まった時は、緊張や不安があると同時に、凄く嬉しい気持ちと楽しみだなという気持ちがありました。走ることに慣れていないので不安もありましたが、本格的な走り込みを始めてみて、駅伝の奥深さと厳しさを体験しています。また、トレーニングでは走るフォームをマンツーマンで見てもらったり食事管理をしてもらったりと、決して1人では走れないということをスタッフの皆さんやメンバーみんなの強い支えを通して感じています。箱根駅伝には、背中を押してくれる、人生を明るくしてくれるものがあると思います。ドラマ「俺たちの箱根駅伝」もそういった作品になると思うので、僕もしっかりと最後まで走り抜きたいと思います。

■齋藤璃佑さんコメント【東洋商科大学・桃山遙役】

個人的に池井戸潤先生の作品が大好きで、いつか出演することをひとつの目標にしていたので、桃山遙役に決まった時はとにかくもう嬉しかったです 。ただ本当は走るのは大嫌いで（笑）。トレーニング内容を聞いたときに「ここまでガチでやるのか！」と驚きましたが、作品に懸けるスタッフ皆さんのすごい熱意を感じたので、それに応えられるよう必死に頑張っています。また、原作では詳細が描かれていない分、皆さんなりの「桃山遙」像があると思うので、視聴者の方々に「これが桃山遙です」とはっきり言えるような役作りをしたいと思っています。

■浅野竣哉さんコメント【関東文化大学・内藤星也役】

出演が決まって純粋に嬉しかったです！ また、これだけ多くの同年代の俳優と共演できる機会はあまりないので、期待感いっぱいで楽しみでした。僕は長距離を走るのに苦手意識があって、練習に参加するのも遅かったので「追いつかなきゃ」という焦りがありました。でも練習でバテてくるとみんなが「頑張れ」ってすごく応援してくれて。応援の言葉が持つ力を改めて感じています。練習や食事制限など、それぞれお互いに応援しあってキツイ面を乗り越えて準備してきたので、クランクイン前から絆はしっかりできましたね。