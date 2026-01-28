放送中のNHK大河ドラマ『豊臣兄弟!』で、主人公・豊臣秀長（仲野太賀）の幼なじみ・直（なお）を演じる白石聖に注目が集まっている。

「豊臣秀吉の弟である秀長を主人公とした本作で、直は、物語冒頭から登場するメインキャラクターです。もともと永野芽郁さんが演じる予定だったのですが、2025年に二股交際や不倫疑惑が報じられ、降板が決定しました。そして急遽、代役に選ばれたのが白石さんだったんです。当初は『永野さんの代わりが務まるのか』と、不安の眼差しも向けられていましたが、いざ始まってみると、天真爛漫な役柄に白石さんがピッタリだと、評判になりました。現在では、彼女のほうがハマり役だった、という意見まで出ています」（芸能担当記者）

大河でのブレイクがきっかけで、白井氏のもとには現在、大きな仕事が次々と舞い込んでいるようだ。1月27日には「東急リバブル」の新CMに出演することが発表され、同日から全国で放送されることに。23日にはラジオ番組『白石聖のオールナイトニッポンX（クロス）』（ニッポン放送ほか）のパーソナリティを務め、「猫好き」「恋愛リアリティショー好き」といったエピソードを披露した。

「白石さんは、2016年に女優デビューし、これまでもドラマや映画に出演してきましたが、同年代には広瀬すずさんと橋本環奈さんがいます。彼女たちの活躍に比べれば、白石さんはまだまだ、というイメージでしたが、ここにきて一気に注目度が増しました。

2025年にはそれまでの事務所から、戸田恵梨香さんや有村架純さんら、人気女優が所属する『フラーム』に移籍することになりました」（同前）

同事務所には、『豊臣兄弟!』で共演する吉岡里帆も所属している。今後、事務所の“先輩後輩”共演が注目されるところだ。

「じつは、業界では白石さんを“ポスト吉岡里帆”と位置づける声が多いんです。2人には、いくつかの共通点があるからです。

吉岡さんも白石さんと同じく、事務所移籍を経験し、大きく評価を上げました。白石さんは結婚情報誌『ゼクシィ』の12代目CMガールを担当しましたが、吉岡さんも同じく9代目CMガールを務めています。

さらに、これまでもNHKのドラマ出演が多かった白石さんですが、吉岡さんも“NHK御用達女優”といわれるほど、同局への貢献度が高いことで知られています。吉岡さんについては、今回の大河ドラマ出演以外にも、2025年冬の夜ドラ『ひらやすみ』に出演し、タモリさんと科学者の山中伸弥さんが出演する『知的探求フロンティア』のMCも担当しています。ちなみに、吉岡さんも白石さんと同じく猫好きで知られています」（同前）

吉岡も白石も、大河ドラマは初出演。先輩の名演は、後輩にどんな影響を与えるか。