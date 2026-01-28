今回紹介するのは、Instagramに投稿された、綺麗な瞳をした茶白猫ちゃん。『ダイクロイックアイ』と呼ばれる瞳をしていて、あまりの美しさに多くの猫好きが吸い込まれるように注目したようです。投稿はInstagramにて、4000件以上いいねが送られ、視聴者からはたくさんのコメントが寄せられていました。

【写真：とっても珍しい『瞳の色』をもつ茶白猫…あまりにも綺麗な『色合い』に心奪われる】

茶白の可愛い子猫

Instagramアカウント「Chelsea(チェルシー)」に登場した、茶白毛並みの子猫ちゃん。当時、まだ毛がパヤパヤしており、可愛い盛りだったようです。縁あって保護された茶白猫ちゃん。里親さんを探す間、仮のお家として投稿主さんのお宅で過ごしていたようです。

そんな茶白ちゃんには、とある特徴があったのだとか。それは…珍しい瞳の色。

猫のダイクロイックアイ

茶白ちゃんの瞳は、中心がイエローもしくはゴールド、まわりはブルーと2種類もの色が入っているタイプ。専門用語でダイクロイックアイと呼ばれており、幻とも呼ばれるくらい珍しいカラーなんだとか。たしかに、思わず吸い込まれそうなくらい綺麗な色合いをしています。まるで宝石みたいです。

投稿主さん曰く、茶白ちゃんはまだ子猫。このダイクロイックアイも今後成長と共に変化するかもしれないそうです。瞳の色合いも含め茶白ちゃんがどう成長し、変わっていくか…楽しみですね。

ダイクロイックアイに魅了された猫好き相次ぐ

茶白ちゃんの美しいダイクロイックアイ。その様子を見た視聴者からは、「めちゃ瞳が綺麗」「この先の色彩がどうなるのか楽しみですね」「そんなふうに呼ぶんですね！宝石のよう」などの声が多く寄せられていました。どうやら、多くの方が茶白ちゃんの瞳の美しさに心奪われたようです。

Instagramアカウント「Chelsea(チェルシー)」では、保護された猫ちゃんたちの里親募集など様々な活動を発信されています。大変な目に遭ってきた保護猫ちゃんたち。これから幸せになっていってくれることを願わずにはいられません。

写真・動画提供：Instagramアカウント「Chelsea(チェルシー)」さま

執筆：大竹 晋平

編集：ねこちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。