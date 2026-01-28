店舗では買えないレア商品！？【ミスド】全部食べたい♡「ネットオーダー限定ドーナツ」

【ミスタードーナツ】には店舗で直接買えない、ちょっとレアな「ネットオーダー限定ドーナツ」があるのをご存じですか？ いつもとは少し違ったドーナツが楽しめるようで、定番メニューを食べ飽きた方におすすめしたいところ。今回はおやつにもぴったりな、事前予約で味わえる限定ドーナツをご紹介します。

軽く済ませたいランチにも良さそうな「たっぷりチョコファッション」

生地にたっぷりのチョコをコーティングしたドーナツ。こっくりとした深みのある色合いに、濃厚感も期待できそうです。冷蔵庫でしっかり冷やしてから食べれば、コーティングのパリパリとした食感が楽しめそう。@megumiko_maniaさんによれば「しっかり食感で満足感ばつぐん！」らしく、軽く済ませたいランチに食べるのも良さそうです。

食後のデザートに！「ストロベリー & チョコファッション」

チョコとストロベリーを合わせた、フルーティーな味わいが楽しめそうなこちら。片側ずつコーティングを施していて、最後まで飽きずに食べられそうです。@megumiko_maniaさんいわく「ほどよい酸味」も楽しめたそうで、食後のデザートにもぴったりかも。テイクアウトした際は、ホイップクリームを乗せてより豪華にいただくのも良さそうです。

ふっくら厚みのある仕上がりの「カスタード & エンゼルクリーム」

ふっくらと厚みのある生地に仕上がったこちら。@megumiko_maniaさんによれば「カスタード」と「ホイップクリーム」を忍ばせた、まろやかな味わいが楽しめそうな一品です。ビターなコーヒーのお供に選べば、クリームのまろやかさを引き締めて、バランス良く味わえるかも。「とろけて消える軽やかさ」があるらしく、溜まった疲れを癒してくれそうです。

カロリー控えめが嬉しい！「ダブルクリームフレンチ」

フレンチクルーラー生地がベースのこちら。片側はコーティング、もう片側は線がけデコレーションされた豪華な仕上がりです。@megumiko_maniaさんによると「カスタード」と「ホイップ」を合わせているようですが、カロリーは「195kcal」と意外にも控えめ。あまり罪悪感なくいただけそうです。トッピングも中身も贅沢な一品を、ぜひ一度味わってみて。

※本文中の画像は投稿主様より掲載許諾をいただいています。

※こちらの記事では@megumiko_mania様のInstagram投稿をご紹介しております。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

writer：S.Hoshino