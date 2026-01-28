今回紹介するのは、X（旧Twitter）に投稿された、とある猫ちゃんのSOS。逃げたくても逃げられない…そんな状況だったようです。投稿はXにて、72.8万回以上表示。4.6万件以上のいいねが寄せられていました。

【写真：帰省した娘さんに『抱っこされる猫』→表情を見ると……可愛すぎて笑ってしまう瞬間】

帰省した娘と助けを求める猫

今回、Xに投稿したのは「まりてつ」さん。登場したのは、猫のマリーちゃんです。

投稿主さんによると、この日、娘さんがお家に帰省されたとのこと。久しぶりの再会にマリーちゃんも、大喜び…と思いきや、どうやらそうでもなかった様子。

アップされた写真には、娘さんに抱っこされているマリーちゃんの姿が。暴れてはいませんが、その表情はどこか虚無。まるで「たすけて…」と訴えかけているみたいです。娘さんのことは好きだけど、抱っこはお気に召さなかったようですね。

助けを求めるマリーちゃんにX民たち爆笑

帰省した娘さんに抱っこしてもらっていたマリーちゃん。その様子を見たXユーザーたちからは、「やめさせろの顔って何でどの猫ちゃんも同じなんだろうw」「おいおまえ！見てるだけかよって聞こえる」「困ってるのに優しい顔してる」「タスケテみたいな顔やめてw」「若干の諦めを漂わせつつもまんざらでも無い猫な気がする」などの声が多く寄せられていました。

マリーちゃん的には大変だったかもしれませんが、多くの猫好きたちはその表情で心癒された模様。きっと抱っこしていた娘さんも久しぶりのマリーちゃんに癒されたことでしょう。

Xアカウント「まりてつ」では、猫ちゃんたちとの穏やかな日常の様子などが投稿されています。どの投稿も可愛いものばかりです。

写真・動画提供：Xアカウント「まりてつ」さま

執筆：大竹 晋平

編集：ねこちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。