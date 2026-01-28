¸µÀ¾Éðº¸ÏÓ¤¬³¤¤Î¸þ¤³¤¦¤ÇÂç¥Ð¥º¤ê¡¡MLB¸ø¼°¤â¶Ã¤¡Ö¤³¤ó¤Ê¤Î¸«¤¿¤³¤È¤¢¤ë¡©¡×¹¤¬¤ëÈ¿¶Á
¥É¥ß¥Ë¥«¡¦¥¦¥¤¥ó¥¿¡¼¥ê¡¼¥°·è¾¡
¡¡¥×¥íÌîµå¡¦À¾Éð¤Ç¤â¥×¥ì¡¼¤·¤¿º¸ÏÓ¥¸¥§¥Õ¥ê¡¼¡¦¥ä¥óÅê¼ê¤¬³¤¤Î¸þ¤³¤¦¤ÇÏÃÂê¤ò¸Æ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£Êì¹ñ¥É¥ß¥Ë¥«¶¦ÏÂ¹ñ¤Î¥¦¥¤¥ó¥¿¡¼¥ê¡¼¥°¤Ë¥ì¥ª¥Í¥¹¡¦¥Ç¥ë¡¦¥¨¥¹¥³¥Ò¡¼¥É¤Î°ì°÷¤È¤·¤Æ½Ð¾ì¡£27Æü¡ÊÆüËÜ»þ´Ö28Æü¡Ë¡¢¥È¥í¥¹¡¦¥Ç¥ë¡¦¥¨¥¹¥Æ¤È¤Î·è¾¡Âè5Àï¤ËÅÐÈÄ¤·¡¢¾¡¤ÁÅê¼ê¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£¤¢¤Þ¤ê¤Î´î¤Ó¤è¤¦¤ËMLB¸ø¼°¤â¡Ö¤³¤ó¤Ê»°¿¶¤Î¥ê¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¸«¤¿¤³¤È¤¢¤ë¡©¡×¤È¶ÄÅ·¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¥ä¥ó¤Ï1-0¤È1ÅÀ¥ê¡¼¥É¤Î6²ó2»à»°ÎÝ¤Î¾ìÌÌ¤ÇÅÐÈÄ¡£¥á¥¸¥ã¡¼ÄÌ»»1064°ÂÂÇ¤Î¥¨¥Ç¥£¡¼¡¦¥í¥µ¥ê¥ª³°Ìî¼ê¤ÈÂÐÀï¤·¤¿¡£¶õ¿¶¤ê»°¿¶¤òÃ¥¤¦¤È¡¢¥Þ¥¦¥ó¥É¾å¤Ç³«µÓ¤·¤Ê¤¬¤é¹â¤¯Ä·¤Ó¾å¤¬¤ê¡¢Î¾¼ê¤ò¹¤²¤Æ·ã¤·¤¯´î¤Ó¤òÇúÈ¯¤µ¤»¤Æ¤¤¤ë¡£´¶¾ð¤ò¤à¤½Ð¤·¤Ë¤·¤¿¥À¥¤¥Ê¥ß¥Ã¥¯¤ÊÆ°¤¤Ë¡¢´ÑµÒ¤âÂç¶½Ê³¤À¡£
¡¡MLB¸ø¼°¤Î¿Íµ¤ÈÖÁÈ¤Ë·È¤ï¤ë¿Íµ¤¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¥¯¥ê¥¨¥¤¥¿¡¼¡Ö¥»¥¹¥Ú¥Ç¥¹¡¦¥Õ¥¡¥ß¥ê¡¼¡¦BBQ¡×¤¬±ÇÁü¤òÅê¹Æ¤¹¤ë¤È¡¢°ìµ¤¤Ë³È»¶¡£MLB¸ø¼°X¤â¡Ö¤³¤ó¤Ê»°¿¶¥ê¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¸«¤¿¤³¤È¤¢¤ë¡©¡×¤ÈÌä¤¤¤«¤±¤ë·Á¤Ç¾Ò²ð¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢Âç¤¤ÊÏÃÂê¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£³¤³°¥Õ¥¡¥ó¤â¶Ã¤¤ÎÀ¼¤ò¾å¤²¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ö¤³¤ì¤¬6²ó¤Ê¤é9²ó¤Ï¤É¤¦¤Ê¤ë¤ó¤À¡×
¡Ö¤³¤ì¤Ï»É·ãÅª¤À¡£¤Ê¤ó¤ÀMLB¤Ç¤Ç¤¤Ê¤¤¤ó¤À¡×
¡Ö¾¡¤Ã¤¿½Ö´Ö¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Î¡©¡¡¤Ê¤ó¤Æ¤³¤Ã¤¿Íî¤ÁÃå¤±¤è¡×
¡Ö´ÑµÒÁ´°÷¤è¤ê¤â¥¨¥Í¥ë¥®¡¼¤¢¤ë¥ê¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¡×
¡Ö¾ïµ°¤ò°ï¤·¤Æ¤¤¤ë¤è¡×
¡Ö¤³¤ì¤¬¥É¥ß¥Ë¥«¤Î¤ä¤êÊý¤À¡×
¡Ö¤â¤Ã¤È¤³¤¦¤¤¤¦Åê¼ê¤¬¸«¤¿¤¤¡×
¡¡¥ä¥ó¤Ï¤³¤Î1¥¢¥¦¥È¤Î¤ß¤Ç¹ßÈÄ¤È¤Ê¤Ã¤¿¤¬¡¢¥Á¡¼¥à¤Ï¤½¤Î¤Þ¤Þ1-0¤ÇÆ¨¤²ÀÚ¤ê¡¢¾¡¤ÁÅê¼ê¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£4¾¡1ÇÔ¤È¤·¤¿¥ì¥ª¥Í¥¹¡¦¥Ç¥ë¡¦¥¨¥¹¥³¥Ò¡¼¥É¤ÏÏ¢ÇÆ¤òÃ£À®¤·¤¿¡£29ºÐ¤Î¥ä¥ó¤Ï¥¨¥ó¥¼¥ë¥¹»±²¼¤Ê¤É¤Ç¥×¥ì¡¼¸å¡¢2023Ç¯Ëö¤ËÀ¾Éð¤ØÆþÃÄ¡£2024Ç¯¤Ë37»î¹ç¤ÇËÉ¸æÎ¨5.58¤È¤¤¤¦À®ÀÓ¤ò»Ä¤·¡¢1Ç¯¤ÇÂàÃÄ¤·¤¿¡£¸½ºß¤Ï¥á¥Ã¥Ä»±²¼¤Ë½êÂ°¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡ÊTHE ANSWERÊÔ½¸Éô¡Ë