「news every.」の山粼誠アナウンサーが、ニュースの気になる情報をお伝えする「なるほどッ！」。28日のテーマは、「道路陥没事故から1年…インフラ整備は？」です。

埼玉県八潮市で発生した下水道管の破損による道路陥没事故から28日で1年となります。改めて身近に潜む見えないリスクを考えます。

■陥没原因は下水から発生した“硫化水素”

《山粼誠アナウンサー》

1年前に発生した八潮市の道路陥没事故。突然開いた穴にトラックが転落。穴は日に日に広がり、救出活動は難航しました。転落したトラックを運転していた男性は発生3か月後に救出され、死亡が確認されました。

陥没の原因は、下水から発生した硫化水素による下水道管の腐食とみられています。

1年がたっても復旧工事が続いていて、影響が続いています。八潮市の陥没現場から浅賀慧祐記者が中継で伝えます。

【現場中継】全面復旧までには“5年から7年”

《日本テレビ社会部・浅賀慧祐》

陥没現場の周辺は現在も交通の規制が続いています。現場に近づいてみますと、24時間交代で警備員がいらっしゃって、ゲートで仕切られている状況です。工事車両が通る度に開閉されています。工事現場を見てみますと、大型の重機があります。この奥が復旧に向けた工事の現場でして、きょうの日中にも工事の音が聞こえてくる状況でした。

カメラを戻してみますと工事現場のゲートの近くには今後の工事の予定表があります。これを見てみますと、月曜日から土曜日まで工事が行われている状況で、下水道管を設置する工事と道路の開通に向けた工事の準備が進んでいます。

現場の復旧工事はこれからも続き、道のりは遠く感じます。

《山粼アナウンサー》

臭いというのは続いているのでしょうか？

《日本テレビ・浅賀慧祐記者》

今朝から取材していますと、今も風向きによっては卵の腐ったような下水の臭いがします。ただ1年前と比べると臭いが和らいできたと感じますし、周辺住民の方も少しマシになってきたと話されていました。

地元の方たちは下水の悪臭や硫化水素が原因と考えられる金属の腐食など変わってしまった日常を今も送っています。

地元住民

「きょうは朝に窓を開けた時臭いがなかった。1年前と同じような朝だったが、観葉植物が揺れるのは工事の影響。1年間を振り返ると今も変わらない影響が続いている。あの交差点で大切な命が失われてしまう災害現場になると思ってもいなかった。忘れないで今後に繋げてもらえたら」

《日本テレビ・浅賀慧祐記者》

今後、周辺住民が事故以前のような生活を取り戻すことができる全面復旧までには、5年から7年かかる見通しです。長期化する影響に行政による細やかな対応が求められています。以上、八潮市の現場からお伝えしました。

■4万キロが耐用年数超え

《鈴江奈々アナウンサー》

時折まだ臭いがあると、そして工事も5年から7年と長期にわたって影響が続くということで、住民の方の苦労を考えると、まだまだ大変な道のりなんだなと感じました。

《山粼アナウンサー》

1年たって終わりではなく、まだ影響は続くという現状です。下水道管は日常生活に欠かせない重要なインフラのひとつです。国土交通省によると、全国にある下水道管の長さは、地球12周分ほど。およそ50万キロメートルあるといいます。

では、下水道管の破損などによる道路陥没は年間でどれぐらい起きているのか。それが、およそ2600件です。

下水道管の破損などが原因と考えられる陥没事故は、各地で後を絶ちません。下水道管は50年以上前の高度経済成長期に整備されたものも少なくないんですが、下水道管の標準的な耐用年数は50年。全国の7％にあたるおよそ4万キロがすでに耐用年数を超えているといいます。

忽滑谷さん、海外旅行よく行かれていると思いますが、上水道も含めた、日本の水道環境の良さというのはどう感じていますか？

《忽滑谷こころアナウンサー》

本当に安心安全ですし、当たり前に使えるものと思って生活してしまっているので、自分の足元で水道が古くなっているということには気がつかないですし、なかなか注意もしづらいことですよね。

《山粼アナウンサー》

そうですよね。水が当たり前のように使える環境で日本は豊かになってきたわけなのですが、それだけ身近なところで、リスクがあるということなんです。

■「予算も人手もメド立たず…」

《山粼アナウンサー》

国交省は八潮市の事故を受け、全国の下水道管を緊急調査。八潮市の陥没現場と似た条件があるなどのおよそ730キロの下水道管に絞って調べた結果、去年8月時点で、およそ72キロが原則1年以内の対策が必要な『緊急度I』と判定されました。

また、地面の下の空洞も確認されていて全国で7か所。全て対策済みだということです。

事故を未然に防ぐため調査が続いていますが、それでも事故は絶えません。今月9日、新潟市で発生した道路陥没。トラックが通った後、道路に穴が開きました。原因とみられているのは“下水道管の破損”。下水道管は45年前に設置されたもので、国交省の緊急調査の対象外でした。

急務となる自治体の対応。『緊急度I』の下水道管がある自治体の担当者を取材したところ、『工事着手のため検討を進めている段階で、予算も人手もメドが立っていない』ということです。『専門の機械や人も必要になるが、全国で同じような状況だから取り合いになるのでは』と心配していました。

直川さん。こうした自治体の対応の中でも、予算、そして人手の問題というのがあるわけですね。

《直川貴博アナウンサー》

でも、生活している身としては、もう二度と起こさないようにと思いますので、優先順位を全国という広い視点で見て、どうつけていくのか、この教訓をいかしてほしいですね。

《山粼アナウンサー》

こういったことが今後も相次いでいく、リスクを背負っているところが全国にあるということを再認識していかなければなりません。

■ドローンやAIなどを活用へ

《山粼アナウンサー》

下水道管だけでなく、道路や橋など高度経済成長期に整備されたインフラの老朽化が進む一方で、不足する予算や人手。調査や点検などは追い付いていない現状です。

《鈴江アナウンサー》

当たり前に暮らせていたところが、実はもう当たり前じゃないという危機感を共有することも大事ですし、どうやって人もお金もつけているのかというところは、みんなで考えて進めていかなければいけない問題ですよね。

《山粼アナウンサー》国交省は今後、ドローンやAIなどを活用した効率的な老朽化対策に向けて、関係団体とともに技術開発を進めていくということです。