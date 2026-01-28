「選挙の日、そのまえに。」。28日、全国各地で期日前投票が始まりました。27日に公示された異例の短期決戦。投票日まで、あと11日です。

きょうから始まった衆院選の期日前投票。投票日前日の来月7日まで実施されます。

まちなかに雪が残る金沢市。この投票所を訪れた有権者は、開始からおよそ2時間で3人でした。

有権者

「投票日、仕事なので早めに。ちょうど今日休みだったので。暮らしが良くなればいいなと思って、一票入れました」

解散から投開票までの期間はわずか16日と“戦後最短”。準備を行う自治体側も、対応に大わらわです。

東京・江戸川区では…

有権者

「（Q.入場整理券は届きましたか？）届いていない」

「みんな持ってないみたいよ」

選挙のとき、家に届く「入場整理券」。

江戸川区の有権者はおよそ33万世帯・56万人。解散をうけ、すぐに発送の手配をしたものの、全ての世帯に届くのは投票日当日の2日前、2月6日ごろになる予定だといいます。

「入場整理券」が届いていなくても投票できるのですが…

江戸川区選挙管理委員会 井口隆太郎 事務局長

「入場整理券がなくても投票できるということをご存知ではない方が投票所に足を運びづらいような状況を危惧しております。投票率が下がらないような周知を全力で取り組んでいきたい」

静岡県牧之原市で急ピッチで行われていたのは、選挙ポスター用の掲示板の設置です。各陣営には、作業が遅れていることを説明し、了承を得ているということです。

一方、都内のスーパーではこんな動きも…

「投票割と書かれたポスターが貼られています」

きょうから始まった衆院選の期日前投票。今回の選挙では物価高対策、特に消費税の減税が争点のひとつとなっていますが、都内のスーパーではこんな動きも…

「10％オフと書かれたポスターがあります」

1本214円のオレンジジュースが194円に！具材とご飯がセットになった商品は、なんと100円以下の97円に！

今回の選挙の案内に関する封筒やハガキなどを見せることで、会計が10％割引になるといいます。

40代

「毎日、物価高を感じているので、いい取り組みだと思います。（選挙に注目する）いいきっかけになると思いますし」

マルヤス 松井順子 代表

「今回の選挙は食品の消費税率が争点になっているので、食品を取り扱う業者としてはとても関心が高いところ。投票も多くの方に足を運んでいただける一助になれば」

異例の短さで行われる選挙は、投票率にどう影響するのでしょうか。