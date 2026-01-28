¡Ú ¤æ¤ê¤ä¤ó¥ì¥È¥ê¥£¥Ð¥¡ ¡Û ¡Ö»ä¤ò¥Õ¥Ã¤Æ¤¤¿ÃË¤¿¤Á¤¬¸å²ù¤¹¤ì¤Ð¤¤¤¤¤È¡Ä¤Ç¤â´Ö°ã¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ï»ä¤Ç¤·¤¿¡ª¡×
¤æ¤ê¤ä¤ó¥ì¥È¥ê¥£¥Ð¥¡¤µ¤ó¤¬½é´ÆÆÄ¤òÌ³¤á¤¿±Ç²è¡Ø²Ò²Ò½÷¡Ù¤Î¸ø³«Ä¾Á°¡ªÂç±éÀâ²ñ in ¿·½É¡¦²ÎÉñ´ìÄ® ¡õ ÉñÂæ°§»¢ÉÕ¤Àè¹Ô¾å±Ç²ñ¤¬¹Ô¤ï¤ì¡¢Æîº»ÎÉ¤µ¤ó¡¢Á°ÅÄ²¢»ÖÏº¤µ¤ó¡¢¥¢¥ª¥¤¥ä¥Þ¥À¤µ¤ó¡¢¶å¾ò¥¸¥ç¡¼¤µ¤ó¡¢ÎëÌÚÊ¡¤µ¤ó¡¢ËÜÅç½ãÀ¯¤µ¤ó¡¢ÅÄÃæÎïÆà¤µ¤ó¤é¤¬ÅÐÃÅ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
ËÜºî¤Ï¡¢¡Ö¹¥¤¤Ë¤Ê¤é¤ì¤¿¤é½ª¤ï¤ê¡×¤È¤¤¤¦¡Ö²Ò²Ò½÷¡Ê¤Þ¤¬¤Þ¤¬¤ª¤ó¤Ê¡Ë¡×¤òÂêºà¤Ë¡¢¤æ¤ê¤ä¤ó¤µ¤ó¼«¿È¤Î¤³¤ì¤Þ¤Ç¤ÎÎø°¦¤òÅê±Æ¤·¤Ê¤¬¤éÉÁ¤½Ð¤¹°Û¿§¤Î¡ÈÎø°¦Éü½²·à¡É¡£2025Ç¯¡¦Âè62²óÂæËÌ¶âÇÏ±Ç²èº×¤ÇÆüËÜ¿Í´ÆÆÄ½é¤È¤Ê¤ëNETPAC¾Þ¤ò¼õ¾Þ¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢³¤³°¤Î±Ç²èº×¤Ç¤âÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤æ¤ê¤ä¤ó¤µ¤ó¤Ïà¤³¤Î¡Ø²Ò²Ò½÷¡Ù¤Ï»ä¤Î¼ÂºÝ¤ÎÎø°¦¤ò¤â¤È¤Ë¤·¤¿¡È¥Û¥é¡¼±Ç²è¡É¤Ç¤¹¡ªá¤ÈÄ°½°¤ËÁÊ¤¨¤«¤±à¤¢¤ê¤¬¤È¡¼¤¦¡ÄÃ¯¤ÎÎø°¦¤¬¥Û¥é¡¼¤Ê¤ó¤À¡ªá¤È¼«µÔÅª¤Ë¼«¿È¤Ø¥Ä¥Ã¥³¥ß¤òÆþ¤ì¾Ð¤¤¤òÍ¶¤Ã¤Æ¤Þ¤·¤¿¡£
¤¿¤À±Ç²èÀ½ºî¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¤É¤ó¤Ê±Ç²è¤òºî¤ê¤¿¤¤¤«¡©¤È¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥µ¡¼¤ËÊ¹¤«¤ì¤¿ºÝ¤Ë¡¢à»ä¤ÏÎø°¦ÂÎ¼Á¤À¡£¤À¤«¤é¡Ö¤³¤¦¤¤¤¦¿Í¤¬¹¥¤¤À¡×¡Ö¤Ê¤«¤Ê¤«¿¶¤ê¸þ¤¤¤Æ¤â¤é¤¨¤Ê¤¤¡×¤ÈÎø¥Ð¥Ê¤òÂÇ¤ÁÌÀ¤±¤Æ¤¤¤¿¤È¤³¤í¡¢¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥µ¡¼¤«¤é¤Ï¡Ö¤½¤ì¤Ï¥Û¥é¡¼¤Ç¤¹¡×¤È¸À¤ï¤ì¤Þ¤·¤¿á¤ÈÀ©ºî¤Ç¤Î¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤ò¡¢¥³¥ß¥«¥ë¤ËÂÇ¤ÁÌÀ¤±¡¢²ñ¾ì¤òÊ¨¤«¤»¤Þ¤·¤¿¡£
¤Þ¤¿»î¼Ì¤ò¸«¤¿´Ø·¸¼Ô¤«¤é¤Ï¡¢¤æ¤ê¤ä¤ó¤µ¤ó¤Î¤â¤È¤Ë¤¿¤¯¤µ¤óÏ¢Íí¤¬ÆÏ¤à¡ÖÆîº»ÎÉ¤Ë¤Ê¤ó¤Æ¤³¤È¤µ¤»¤ë¤ó¤À¡ª¡×¤È¸À¤ï¤ì¤Þ¤·¤¿á¤ÈÆâÍÆ¤òÌÀ¤«¤·¤Ä¤Äà¤½¤ì¤¯¤é¤¤¡¢¤È¤ó¤Ç¤â¤Ê¤¤¼Çµï¤ò¤·¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤·¤¿¡ªá¤ÈÆî¤µ¤ó¤Î±éµ»¤ò¾Î»¿¤·¤Þ¤·¤¿¡£
±éÀâ¤¬¥Ò¡¼¥È¥¢¥Ã¥×¤¹¤ëÃæ¡¢¤æ¤ê¤ä¤ó¤µ¤ó¤Ïà»ä¤ò¿¶¤Ã¤Æ¤¤¿ÃË¤¿¤Á¤¬¡¢¤¤¤«¤Ë´Ö°ã¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤«¤ò¡¢¤Ê¤¼»ä¤ò¿¶¤Ã¤¿¤Î¤«¡©¸å²ù¤¹¤ì¤Ð¤¤¤¤¤È¡¢¤½¤¦¤¤¤¦¿Í¤¿¤Á¤¬¤É¤ì¤À¤±´Ö°ã¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤«¤ò»ä¤ÏÅÁ¤¨¤¿¤«¤Ã¤¿á¤ÈÇ®ÊÛ¡£
Â³¤±¤Æà¤¹¤Ù¤Æ¤òµÍ¤á¹þ¤ß½ÐÍè¾å¤¬¤Ã¤¿±Ç²è¤ò¸«¤Æ¡¢´Ö°ã¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ï¡È¼«Ê¬¤À¡ª¡É¤Èµ¤¤Å¤¤¤¿¤ó¤Ç¤¹áà¤³¤Î²Ò¡¹¤·¤¤µ¤»ý¤Á¤ÏºîÉÊ¤ËÃíÆþ¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤¤¤Þ¤ÏÀ¶¡¹¤·¤¤µ¤»ý¤Á¤Ç¤¹¡ªá¤È¡¢¹¹¤Ë±Ù¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¤¡¢½Ð±é¼Ô¤«¤é¤Ï¤¢¤Þ¤ê¤Î´¨¤µ¤Ë¡Ö¤¤¤Ä¤Þ¤Ç¤ä¤Ã¤Æ¤ë¤ó¤À¤Ã¡ª¡×¤È¥Ä¥Ã¥³¥ß¤¬Æþ¤ë°ìËë¤â¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
