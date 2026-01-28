「珍しい色だから」と安売りされていた犬を、親を説得してお迎えした6年後… 涙が止まらない物語に反響が集まっています。

話題となっている投稿は記事執筆時点で7万5000回再生を突破し、「涙が込み上げてくる」「きっと幸せな犬生」といったコメントが寄せられています。

【写真：『珍しい色だから』と安売りされていた犬→親を説得してお迎えした6年後…涙が止まらない物語】

親を説得してワンコをお迎え

TikTokアカウント「hikahika001」に投稿されたのは、「珍しい色で、売れないから」と安売りされていて、親を説得してお迎えしたチワックス「めい」ちゃんの様子。当時学生さんだった投稿主さんは、小さなめいちゃんを守ると固く決意していたのだそう。

小さな体で、あどけない表情をしていためいちゃんはトイレもすぐに覚えてくれて、芸もたくさんできるようになったと言います。投稿主さんはそんなめいちゃんが愛おしすぎて、皆に自慢していたんだとか。

辛すぎる宣告

幸せな毎日を送るなか、6歳を迎えたばかりのめいちゃんに心臓病が発覚。発症した年齢が若かったこともあり、「もって半年」と無情にも余命宣告を受けてしまいます。

病気のせいでご飯が食べられなくなったり、呼吸が苦しくなったりと、多くの辛い症状も出ていためいちゃん。しかし、辛くてもしんどくても、投稿主さんの帰りをいつも待っていてくれていました。

頑張り続けて…

投稿主さんが辛くて泣いていると、側に来て寄り添ってくれた優しいめいちゃん。病気になってから、めいちゃんは半年を大幅に超えて頑張り続け、宣告から2年半後に旅立ったのだそう。

「助けてあげられなくてごめん」ととにかく謝りたいという投稿主さんは、その気持ちを糧に、現在は動物看護師として働いています。そんな全力の頑張りと大きな愛情は、めいちゃんにも伝わっているに違いありません。

投稿には「涙が込み上げてくる」「きっと幸せな犬生」「しあわせやったと思います。泣かないで」「めいちゃんは楽しかったと思う」「今でも側に寄り添ってくれてるはず」「忘れられないのは、それだけ愛して大切に過ごせたから」といったコメントが寄せられています。

めいちゃんの愛らしい動画は、TikTokアカウント「hikahika001」でチェックすることができます。

写真・動画提供：TikTokアカウント「hikahika001」さま

