1月27日、譜久村聖がInstagramを更新した。

【写真】思い出の卒コンドレスをリメイクした衣装SHOTを公開

2011年にモーニング娘。の9期メンバーとして加入し、グループを卒業した現在はソロアーティストとして活動する譜久村。1月16日〜18日には、COTTON CLUB（東京）にて『譜久村聖 コンサート 2026 〜Mizuki’s Cafe〜』を開催した。

譜久村は、この日の投稿にて、「A wonderful stylist gave my outfit a beautiful remake」とコメントすると、自身の卒業コンサートの際に着用したピンクのドレスをリメイクし、羽根飾りやビジューなどをあしらった華やかな衣装姿や、ステージでの様子を公開。

この投稿に対し、ファンからは、「衣装リメイク天才すぎる」「最高に似合ってます」「ほんとお姫様」「また見れるなんて夢みたい！！」「可愛いふくちゃんにぴったり」「心キュンキュンしてます！」などの絶賛の声が集まっていた。

