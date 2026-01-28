マイケル・キャリック暫定監督体制となり、マンチェスター・シティとアーセナルに連勝したことで大きく上向いたマンチェスター・ユナイテッド。リーグテーブルでは4位に上昇しており、今季のCL出場権獲得は一気に現実味を帯びてきた。



システムは［3-4-3］から［4-2-3-1］に変わり、スタメン出場する選手にも変化が起きた。トップで起用されたブライアン・エンベウモは2試合連続得点、トップ下ではブルーノ・フェルナンデスが躍動している。そしてセンターバックで起用されたベテランDFハリー・マグワイアは素晴らしいパフォーマンスを披露し、シティとアーセナルの攻撃を抑えるのに貢献した。





クラブとの契約が今季限りとなっており、放出が既定路線と考えられていたマグワイア。しかし元ユナイテッドDFであるヤープ・スタム氏は、手放すのは大きな間違いだと考えているようだ。『METRO』にて、マグワイアがいかに欠かせない選手であるかを熱弁した。「どんなに成功したチームでも、何か特別なものをもたらしてくれる選手を常に探している。精神的にも肉体的にも強い選手たちだ。ハリー・マグワイアがそんな選手の一人であることは間違いない」「守備面では、彼は常に期待通りの位置にいる。マイケル・キャリック監督のときだけでなく、ルベン・アモリム監督のときも、何度もそれを証明してきた。マグワイアはここ数年間マンチェスター・ユナイテッドで非常に苦しい時期を過ごしてきた。だから私は、彼がチームに復帰し、トップクラスの姿で高いレベルのパフォーマンスを発揮していることを大いに尊敬している」「信頼でき、安定したパフォーマンスを発揮する選手がいることは、クラブにとって非常に重要だ。このような選手をチームに残しておくことは重要なんだ。彼には豊富な経験があり、ユナイテッドのようなクラブの選手に何が期待されているかを知っている。時にはチーム内に空きを作って、新しい若い選手を獲得する必要があることは理解しているが、経験豊富な選手と若手選手の間でバランスをとる必要がある。マグワイアはユナイテッドに残るのに理想的な人物だ。彼はプレイするだけでなく、チームメイトが高いレベルに到達し、それを維持できるよう手助けしてくれる」プレイを批判されることも少なくなかったマグワイアだが、スタム氏は若手の成長のためにもマグワイアは必要な選手だと主張した。チームにはレニー・ヨロやエイデン・ヘブンのように有望だが未熟な若手選手たちもおり、マグワイアはまさにお手本になってくれる存在といえる。給与を減額したうえで延長する可能性も報じられているが、ここのところのパフォーマンスを見る限りまだまだ必要な選手だと言えそうだ。