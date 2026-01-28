今回の衆院選で多くの政党が公約に掲げるテーマのひとつが、消費税についてです。日々の生活に身近な税金について有権者が政治に望むことは。



熊本市東区に住む藤本佳代さん。小学2年生と幼稚園に通う2人の子どもと夫の4人で暮らしています。



■藤本佳代さん

Q月間の食費は？

「だいたい5～7万円くらい。この数年の間に上がっていると感じています」



物価の上昇を日々感じるという藤本さん。普段の買い物に同行させてもらいました。向かったのは、近所のスーパーです。





■藤本佳代さん「野菜などが安い。肉も安いし1か所で魚も肉も野菜も揃うので」1回の買い物で家族3日分の食料品を買うという藤本さん、価格の変化にはどうしても敏感に。特売日や見切り品などもチェックします。この日は豚肉や鮭、野菜のほか朝食用のパンなどあわせて15点、3013円になりました。

このうち消費税は8％にあたる223円。週2、3回買い物に行くと考えると1か月で2200円あまり、1年に換算すると2万6400円を超えます。藤本さんは、食料品の分だけでも消費税が減ることは家計に大きな影響があると話します。





■藤本佳代さん

Q今回の選挙で期待したい事は？

「日常生活が良くなること、もう少し楽に生活ができるといいなと考えますね」



一方、店側も。



■鮮ど市場・佐伯真貴 店舗運営部長

「買い物点数の割に合計金額は上がっているなと正直感じる」



物価高や消費税の動向に注目しています。仮に消費税率が変わるとなれば、値札の変更など新たな作業に追われる可能性も…



■鮮ど市場・佐伯真貴 店舗運営部長

「（値札の変更は）1～2日で終わる作業ではない。わかりやすい形で国民・県民に伝えてもらえたら」







【スタジオ】

消費税について熊本の小選挙区に立候補者がいる政党の主な政策をまとめました。

まず、政権与党の自民党と日本維新の会は、2年限定で食料品の0％を目指し議論を加速させるとしています。高市総理は来年度中の実現を目指すと発言しています。



中道改革連合は「恒久的」に2026年秋からの0％を掲げています。



続いて、一律5％です。国民民主党は、賃上げが物価上昇を安定的に上回るまでの一時的な措置として。共産党は、

廃止を目指しながらますは緊急で5％に減税としています。



そして「消費税廃止」です。参政党は「段階的に」と訴えているのに対し社民党は「即時廃止」を訴えています。



生活に直結する消費税については関心が高い人も多いと思います。一方、仮に減税やゼロとする場合には代わりの財源をどうするかという課題もあります。減税の政策だけでなく財源についても候補者や各政党の説明に注目が必要です。

