±ÊÌî¡¡¹ÈÇò²Î¹çÀï¤ò14²ó¥Õ¥ë»ëÄ°¤·¤Æ¥ß¥»¥¹Æ£ß·¤Îà´éá¤Ë´¶Æ°¡Ö¶¿¤µ¤ó¤Ø¤Î·É°Õ¤¬¥Ï¥ó¥Ñ¤Ê¤¤¡×
¡¡¤ª¾Ð¤¤·Ý¿Í¤Î±ÊÌî¤¬¡¢£²£¸Æü¤Ë¹¹¿·¤µ¤ì¤¿£Ù£ï£õ£Ô£õ£â£å¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¡Ö±ÊÌî¤È¥â¥°¥é¥¤¥À¡¼¼Ç¤Î¤°¤ë¤ê±ó²ó¤ê¡Ú¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü¡Û¡×¤Ë½Ð±é¡£¹ÈÇò²Î¹çÀï¤ò¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£
¡¡±ÊÌî¤Ï£±·î£³Æü¡Á£±£°Æü¡¢¼Â²È¤ÎµÜºê¤Øµ¢¾Ê¡£¼Â²È¤ÇÏ¿²è¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¹ÈÇò²Î¹çÀï¤Î±ÇÁü¤ò¡Ö£±½µ´Ö¤Î´Ö¡¢¹ÈÇò²Î¹çÀï¤ò¥Õ¥ë¤Ç£±£´²ó¤°¤é¤¤¸«¤¿¡×¤È¹ðÇò¡£
¡¡¤¹¤ë¤È¡Ö¤¤¤«¤Ë¼«Ê¬¤¬·ÝÇ½³¦¤òÃÎ¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¤«¡¢¤³¤ÎÇ¯¤Ç¤È¤ó¤Ç¤â¤Ê¤¤·Ð¸³¡£ÃÎ¤é¤Ê¤¤¿Í¤Ð¤Ã¤«½Ð¤Æ¤¤Æ¡¢´¥¤¤¤¿¥¹¥Ý¥ó¥¸¤Ë¿å¤¬¥®¥å¡¼¥Ã¤ÈÆþ¤ë¤ß¤¿¤¤¡££´»þ´Ö¤¬³Ú¤·¤¯¤Æ³Ú¤·¤¯¤Æ¡×¤ÈÏÃ¤·¤¿¡£
¡Ö»Ò¤É¤â¤Î¤³¤í¤Î¡¢¥Æ¥ì¥Ó¤ò³Ú¤·¤ó¤Ç¤¿´¶³Ð¤ò²¿½½Ç¯¤Ö¤ê¤ËÌ£¤ï¤Ã¤¿¡£²ÈÄí¤ÎÃæ¤ÇÎ®¤ì¤ë¹ÈÇò¤À¤«¤é¡¢¤â¤¦¾¼ÏÂ¤Îº¢¤ËÌá¤Ã¤¿¡×¤ÈÂ³¤±¤ë¤È¡¢¼ÇÂçÊå¤â¡Ö¼Â²È¤Ç¹ÈÇò¸«¤Æ¤ë¤Ã¤Æ¡¢¤È¤Æ¤Ä¤â¤Ê¤¯Èþ¤·¤¤¤³¤È¡£¤Æ¤¤¤¦¤«ÍÍ¼°Èþ¡£¤¹¤´¤¤Ê¸²½¡×¤È¤¦¤Ê¤º¤¤¤¿¡£
¡¡±ÊÌî¤Ï¡¢¤Á¤ã¤ó¤ß¤Ê¤ä¡Ö£Ö£á£õ£î£ä£ù¡×¤¬ÎÉ¤«¤Ã¤¿¤È¸ì¤ëÃæ¡¢¡Ö°ìÈÖÎÉ¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢¶¿¤Ò¤í¤ß¤µ¤ó¡£¤¹¤´¤«¤Ã¤¿¡£¡Ø£²²¯£´ÀéËü¤ÎÆ·¡Ù¤òÈäÏª¤·¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤È¤ó¤Ç¤â¤Ê¤¯À¹¤ê¾å¤¬¤ë¡×¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë¡¢¶¿¤Î¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤Ç¡Ö´¶Æ°¤·¤¿¤Î¤¬¡¢£Í£ò£ó¡¥£Ç£Ò£Å£Å£Î¡¡£Á£Ð£Ð£Ì£Å¤Î¥¡¼¥Ü¡¼¥É¤Î¿Í¡ÊÆ£ß·ÎÃ²Í¡Ë¤¬¡¢¡ØÇ¤¤»¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡Ù¤Ã¤Æ´é¤Ç¸å¤í¤Ë¤¤¤¿¡×¤ÈÀä»¿¡£¤½¤ÎÉ½¾ð¤ò¸«¤ë¤¿¤á¤Ë²¿ÅÙ¤â°ì»þÄä»ß¤·¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡¡±ÊÌî¤Ë¤è¤ë¤È¡¢Æ£ß·¤Ï¡Ö¡Ê³Ú¶Ê¤ÎÃæ¤Ç¡Ë¸å¤í¤Ç¡Ø¥¸¥ã¥Ñ¥ó¡ª¡Ù¤Ã¤Æ¤ä¤ë»þ¡¢ËÜÅö¤Ëµ¤»ý¤Á¤¢¤ë¤·¡¢¤Õ¤¶¤±¤Æ¤ä¤ë¤ó¤À¤±¤É¡¢¤Á¤ã¤ó¤È¶¿¤µ¤ó¤Ø¤Î·É°Õ¤Ç¸Ç¤¤É½¾ð¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤ê¤È¤«¤·¤¿¡×¤½¤¦¡£¤½¤Î¤¿¤á¡Ö¡Ø¤¢¤Ã¹ÈÇò¤Ï¥³¥¤¥Ä¤ËÇ¤¤»¤¿¡Ù¤Ã¤Æ»×¤Ã¤¿¤â¤ó¡£¶¿¤µ¤ó¤Ø¤Î·É°Õ¤¬¥Ï¥ó¥Ñ¤Ê¤¤¡×¤È¾Î¤¨¤¿¡£