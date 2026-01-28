ちいかわ、″平成女児チョコ″デザインのチャームがガシャポンに登場! -「待ってもう令和にないの!?」 「懐かし可愛い」反響続々
バンダイは、「ガシャポン」シリーズより「ちいかわ 手作りおやつチャーム #平成女児チョコ」を2026年1月第5週より発売する。全5種で価格は300円。
2026年1月第5週発売「ちいかわ 手作りおやつチャーム #平成女児チョコ」(全5種・300円)
「ちいかわ 手作りおやつチャーム #平成女児チョコ」は、ちいかわたちがなつかしの平成女児チョコ風マスコットになったチャーム。カラースプレーチョコがちりばめられた、アルミカップの手づくりチョコ風デザインが可愛いシリーズ。
ラインナップは「ちいかわ」「ハチワレ」「うさぎ」「モモンガ」「ラッコ」の5種類。
SNSでは「懐かし可愛い ギザギザのカップに溶かしたチョコ入れてスプレーチョコを振ってたね」「平成女児チョコ。確かにバレンタインで貰った気がするぞ、この感じのチョコを」と当時を懐かしむ声や、「え、待って。そもそもさ、こういうチョコってもう令和にないの!?」と動揺するコメントも寄せられている。
