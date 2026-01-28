タミヤ、「1/12 Honda CB1000F」、「1/48 メッサーシュミット」など、「シュピールヴァーレンメッセ2026」にて多数の新作を発表
タミヤはドイツ・ニュールンベルクにて1月27日～1月31日に開催されている見本市「シュピールヴァーレンメッセ2026」にて多数の新作を発表、リストを公開した。
スケールモデルでは「1/12 Honda CB1000F」、「1/48 メッサーシュミット Bf109 G-6 後期生産型」、「1/35 アメリカ軽戦車M24 チャーフィー（ヨーロッパ戦線）」。ミニ四駆では「トレイルミニ四駆 イースターバージョン（EZシャーシ）」、RCモデルでは「1/10RC ポルシェ934 (1976) 50周年記念」など気になる商品が多数ラインナップされている。発表されたリストは以下の通り。今後画像など情報がアップデートされたら取り上げていきたい。
【スケールモデル】
ITEM 14144 1/12 Honda CB1000F
ITEM 61128 1/48 メッサーシュミット Bf109 G-6 後期生産型
ITEM 35391 1/35 アメリカ軽戦車M24 チャーフィー（ヨーロッパ戦線）
特別販売製品（スポット再販）
ITEM 14014 1/12 Honda RS1000 耐久レーサー
ITEM 14037 1/12 ヤマハ RZV500R
ITEM 16002 1/6 ダックス Honda ST70
ITEM 35103 1/35 ドイツ・フィールドキッチンセット
ITEM 35140 1/35 アメリカ M60A3 戦車
ITEM 35328 1/35 イスラエル軍戦車 ティラン5
ミニクーパー関連 再生産製品
ITEM 24039 1/24 モーリス ミニクーパー 1275S Mk.Ⅰ【再生産（従来製品）】
ITEM 24130 1/24 モーリス ミニクーパー レーシング 【特別販売製品（スポット再販）】
ITEM 24235 1/24 オースチン ミニクーパー 1275S Mk.Ⅰ【再生産（従来製品）】
【ミニ四駆】
ITEM 95700 トレイルミニ四駆 イースターバージョン（EZシャーシ）
ITEM 95699 K4タッシュ ビビッドカラー スペシャル （ピンク・グリーン） （FM-Aシャーシ） ※国内はイベント会場販売のみ
【メイクアップ材・工具】
ITEM 69949 モデラーズニッパーα（ミントグリーン）
ITEM 87239 モデリングブラシ・レスト（筆置き）
ITEM 69950 ミラーペイント
ITEM 69951 ミラーペイント専用プライマー
【工作】
ITEM 70264 歩くティラノサウルス工作セット
ITEM 70265 歩くトリケラトプス工作セット
ITEM 70268 赤外線リモコンユニット
ITEM 70269 ユニバーサルギヤセット
【RCモデル】
ITEM 47524 1/10RC ポルシェ934 (1976) 50周年記念
ITEM 47519 1/10RC メルセデス AMG GT3 EVO オレンジ塗装済ボディ（TT-02シャーシ）
ITEM 47526 1/10RC 1978 フォード ザクスピード カプリ ターボ（TT-02シャーシ）
ITEM 47528 1/14RC ボルボ FH16 グローブトロッター 750 8×4 レッカートラック（シルバーエディション）
ITEM 42391 1/10RC TRF421X シャーシキット
ITEM 58751 1/10RC BMW M4 GT3 EVO (TT-02シャーシ)
ITEM 58755 1/12RC ランチボックスEVO.
ITEM 58756 1/10RC クワークホッパー（GF-02シャーシ）
ITEM 58759 1/10RC フォード F-150 レンジャー XLT
ITEM 58760 1/10RC BMW M3 SPORT EVO イェーガーマイスター 1992（TT-02シャーシ)
ITEM 22096 OP.2096 GTチューンモーターII (25T)
ITEM 22097 OP.2097 ライトチューンモーターII (28T）
ITEM 22098 OP.2098 スーパーストックVZモーター (23T)
ITEM 22099 OP.2099 LT トルクチューンモーター (35T)