1月28日発表

タミヤはドイツ・ニュールンベルクにて1月27日～1月31日に開催されている見本市「シュピールヴァーレンメッセ2026」にて多数の新作を発表、リストを公開した。

スケールモデルでは「1/12 Honda CB1000F」、「1/48 メッサーシュミット Bf109 G-6 後期生産型」、「1/35 アメリカ軽戦車M24 チャーフィー（ヨーロッパ戦線）」。ミニ四駆では「トレイルミニ四駆 イースターバージョン（EZシャーシ）」、RCモデルでは「1/10RC ポルシェ934 (1976) 50周年記念」など気になる商品が多数ラインナップされている。発表されたリストは以下の通り。今後画像など情報がアップデートされたら取り上げていきたい。

【スケールモデル】

ITEM 14144 1/12 Honda CB1000F

ITEM 61128 1/48 メッサーシュミット Bf109 G-6 後期生産型

ITEM 35391 1/35 アメリカ軽戦車M24 チャーフィー（ヨーロッパ戦線）

特別販売製品（スポット再販）

ITEM 14014 1/12 Honda RS1000 耐久レーサー

ITEM 14037 1/12 ヤマハ RZV500R

ITEM 16002 1/6 ダックス Honda ST70

ITEM 35103 1/35 ドイツ・フィールドキッチンセット

ITEM 35140 1/35 アメリカ M60A3 戦車

ITEM 35328 1/35 イスラエル軍戦車 ティラン5

ミニクーパー関連 再生産製品

ITEM 24039 1/24 モーリス ミニクーパー 1275S Mk.Ⅰ【再生産（従来製品）】

ITEM 24130 1/24 モーリス ミニクーパー レーシング 【特別販売製品（スポット再販）】

ITEM 24235 1/24 オースチン ミニクーパー 1275S Mk.Ⅰ【再生産（従来製品）】

【ミニ四駆】

ITEM 95700 トレイルミニ四駆 イースターバージョン（EZシャーシ）

ITEM 95699 K4タッシュ ビビッドカラー スペシャル （ピンク・グリーン） （FM-Aシャーシ） ※国内はイベント会場販売のみ

【メイクアップ材・工具】

ITEM 69949 モデラーズニッパーα（ミントグリーン）

ITEM 87239 モデリングブラシ・レスト（筆置き）

ITEM 69950 ミラーペイント

ITEM 69951 ミラーペイント専用プライマー

【工作】

ITEM 70264 歩くティラノサウルス工作セット

ITEM 70265 歩くトリケラトプス工作セット

ITEM 70268 赤外線リモコンユニット

ITEM 70269 ユニバーサルギヤセット

【RCモデル】

ITEM 47524 1/10RC ポルシェ934 (1976) 50周年記念

ITEM 47519 1/10RC メルセデス AMG GT3 EVO オレンジ塗装済ボディ（TT-02シャーシ）

ITEM 47526 1/10RC 1978 フォード ザクスピード カプリ ターボ（TT-02シャーシ）

ITEM 47528 1/14RC ボルボ FH16 グローブトロッター 750 8×4 レッカートラック（シルバーエディション）

ITEM 42391 1/10RC TRF421X シャーシキット

ITEM 58751 1/10RC BMW M4 GT3 EVO (TT-02シャーシ)

ITEM 58755 1/12RC ランチボックスEVO.

ITEM 58756 1/10RC クワークホッパー（GF-02シャーシ）

ITEM 58759 1/10RC フォード F-150 レンジャー XLT

ITEM 58760 1/10RC BMW M3 SPORT EVO イェーガーマイスター 1992（TT-02シャーシ)

ITEM 22096 OP.2096 GTチューンモーターII (25T)

ITEM 22097 OP.2097 ライトチューンモーターII (28T）

ITEM 22098 OP.2098 スーパーストックVZモーター (23T)

ITEM 22099 OP.2099 LT トルクチューンモーター (35T)