TOKYOチューリップローズのカヌレ♡横浜限定ショコラが登場

花のように美しいスイーツで人気の「TOKYOチューリップローズ」から、冬だけの特別な味わいが届きました。そごう横浜店限定で登場する『ボルドーカヌレ・ショコラ』は、濃厚なショコラのコクと香りを楽しめる大人のご褒美スイーツ。バレンタインシーズンにぴったりな限定感と、焼きたてならではの食感が、特別なひとときを演出してくれます。

冬限定ショコラの贅沢カヌレ

『ボルドーカヌレ・ショコラ』は、2月だけの限定フレーバー。シェフが選び抜いたドミニカ共和国産カカオのチョコレートを贅沢に溶かし込み、じっくり焼き上げています。

ひとくち頬張ると、濃厚なショコラのコクと豊かなカカオの風味が広がり、ブルボンバニラとボルドーで熟成されたネグリタラムが奥行きのある味わいを演出します。

外カリ中モチの焼きたて食感

「TOKYOチューリップローズ」のカヌレ最大のこだわりは、外はカリッと中はもっちりとした食感。

毎日決まった時間に当日仕上げ焼きを行うことで、本場ボルドーさながらの極上のカリカリ感を実現しています。

時間限定販売だからこそ味わえる、焼きたての美味しさは、ギフトにも自分へのご褒美にもおすすめです。

※この製品は洋酒が入っていますので、お子様やアルコールに弱い方、妊娠・授乳期の方、運転をされる方等はご遠慮ください。

※アルコール含有量：約1.7%

バレンタインに選びたい横浜限定スイーツ

『ボルドーカヌレ・ショコラ』は、3個入1,080円(本体価格1,000円)、日持ちは当日中。2026年2月1日(日)から2月28日(土)まで、TOKYOチューリップローズそごう横浜店にて12時・16時の時間限定販売です。

ショコラ好きの心を掴む濃厚な味わいは、バレンタインの贈り物にもぴったり♡冬だけの特別なカヌレをぜひ楽しんでみてください。