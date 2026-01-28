巨大&ド派手「辛ラーメン」エリア、札幌に登場…テレビ塔も赤色に 5万食の無料試食会へ【イベント詳細】
北海道・札幌の「さっぽろ雪まつり」（2月4〜11日）に向け、大通公園に「辛ラーメン」（農心ジャパン）エリアが28日、登場した。
【画像多数】札幌の中心地が「辛ラーメン」だらけ…原宿で話題のPOPUPも期間限定オープン
スケートリンク「スマイルリンクさっぽろ Supported by 辛ラーメン」への協賛のほか、「辛ラーメン粉食POPUPストア in さっぽろ」が登場。ブースは昨年の2倍以上となり、「辛ラーメン」で熱く盛り上げる。雪まつり開催期間中（2月4〜11日）には、最大級となる5万食の辛ラーメン無料試食会を実施する。
■「スマイルリンクさっぽろ Supported by 辛ラーメン」
1月28日（水）〜2月11日（水・祝）
10:00〜21:00（※最終入場20:30）
会場：大通公園3丁目西
チケット：
前売券【一般】大人2500円／高校生以下800円 【札幌市民割】大人1200円／高校生以下300円
当日券【一般】大人3000円／高校生以下1,000円 【札幌市民割】大人1500円／高校生以下500円
※すべて消費税・シューズ代込み
※3歳未満入場不可
※辛ラーメンブースへの入場はチケット不要
スケートリンク周辺には、辛ラーメンを象徴するレッドに彩られた各種特設ブースを展開。「日本の祭」をテーマに、提灯やDJブースが並ぶなど、エリア全体が辛ラーメンカラーで彩られる。さらに、札幌のシンボルである「さっぽろテレビ塔」も期間限定で赤くライトアップされる。
・辛ラーメンブース
スケートリンク横には、細部まで辛ラーメンカラーで装飾された特設ブースを設置。農心製品や当イベント限定オリジナルグッズなどを購入できるほか、直接の書き込みが可能な辛ラーメン40周年メッセージボードやフォトスポットも設置される。
・屋上展望台
ブース屋上は大通会場を望む展望台として開放され、来場者は白銀の世界に情熱的な「辛ラーメン」カラーが映えるリンクを見下ろしながら冬の絶景を楽しむことができる。多数のフォトスポットも設置され、記録にも記憶にも残る体験となる。展望台には、辛ラーメン公式SNSをフォローすることで入場可能。体験後は「辛ラーメン 袋麺」をプレゼント。
※1月28日（水）〜2月2日（月）の期間のみ数量限定プレゼント
※展望台営業時間：12:00〜21:00
・DJブース
会場内にはDJブースを新設。K-POPを中心とした音楽に合わせて、スケートを楽しめる。
DJ TIME
実施日：1月30日（金）〜2月1日（日）、2月6日（金）〜2月8日（日）
実施時間：各回19:00〜21:00
・スマイルスケート教室 presented by 辛ラーメン
開催日時：1月31日（土）17:30〜
スペシャルゲスト：村上佳菜子
参加条件：小学4〜6年生様（スケート初心者も可）20人
応募フォームで募集
■「辛ラーメン粉食POPUPストア in さっぽろ」
2025年6月に東京・原宿で日本1号店がオープンし、話題を呼んだ「辛ラーメン粉食POPUPストア」が、期間限定で札幌へ上陸。「粉食（ブンシク）」とは、”小麦粉を中心とした、粉で作られた軽食“のことで、韓国では「粉食店」と呼ばれる専門店も存在し、広く親しまれている。
POPUPストアでは、1月28日〜2月2日に無料体験会を実施。期間中は、ウインナーとネギをトッピングした「王道辛ラーメン」、牛乳とチーズを用いて作る「辛ラーメン トゥーンバ」のいずれかを楽しめる。また、2月4日からは辛ラーメンを1杯500円（税込）で販売。
開催期間：
前半：1月28日（水）〜2月2日（月） ※「2種のアレンジ辛ラーメン」無料体験
後半：2月4日（水）〜2月11日（水・祝） ※「カスタム辛ラーメン」販売
※2月3日（火）は内装工事のためブース内立ち入り禁止
営業時間：12:00〜20:00
会場：スマイルリンクさっぽろ横 辛ラーメンブース（大通公園3丁目西）
※辛ラーメンブースへの入場はチケット不要
