AIN8¿Í¾µÇ§¡¢·×20Áª¼ê¤Ë¡¡IOC¡¢¥í¥·¥¢¤Ê¤É¡ÖÃæÎ©¡×¤Ç
¡¡¡Ú¥ß¥é¥Î¶¦Æ±¡Û¹ñºÝ¥ª¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯°Ñ°÷²ñ¡ÊIOC¡Ë¤Ï27Æü¡¢¿·¤¿¤Ë¥í¥·¥¢¤È¥Ù¥é¥ë¡¼¥·¤Î·×8Áª¼ê¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¸Ä¿Í»ñ³Ê¤ÎÃæÎ©Áª¼ê¡ÊAIN¡Ë¤È¤·¤Æ¡¢¥ß¥é¥Î¡¦¥³¥ë¥Æ¥£¥ÊÅßµ¨¸ÞÎØ¤Ø¤Î½Ð¾ì¤òÇ§¤á¤ë¤ÈÈ¯É½¤·¤¿¡£ÆâÌõ¤Ï¥¢¥ë¥Ú¥ó¥¹¥¡¼3¿Í¡¢¥Õ¥ê¡¼¥¹¥¿¥¤¥ë¥¹¥¡¼3¿Í¡¢¥ê¥å¡¼¥¸¥å2¿Í¡£»²²Ã¤¬Ç§¤á¤é¤ì¤¿AIN¤Ï·×20¿Í¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡IOC¤Ï¥¦¥¯¥é¥¤¥Ê¤Ë¿¯¹¶¤¹¤ë¥í¥·¥¢¤ÈÆ±ÌÁ¹ñ¥Ù¥é¥ë¡¼¥·¤ÎÁª¼ê¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¹ñ¤òÂåÉ½¤¹¤ë·Á¤Ç¤Î¸ÞÎØ»²²Ã¤òÇ§¤á¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£½Ð¾ìÏÈ¤òÆÀ¤¿Áª¼ê¤ò¡¢IOC¤Î»ñ³Ê¿³ºº°Ñ°÷²ñ¤¬¿³ºº¡£¿¯¹¶¤òÀÑ¶ËÅª¤Ë»Ù»ý¤¹¤ëÁª¼ê¤é¤Ï½ü³°¤µ¤ì¤ë¡£