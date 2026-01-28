実は「東海大学出身」と聞いて驚いた有名人ランキング！ 2位「大竹一樹」を抑えた1位は？
全国にキャンパスを展開し、多彩な学部を擁する東海大学。有名人が同大学出身と知り、意外性やギャップに驚かされる人も少なくありません。
All About ニュース編集部は12月23日の期間、全国10〜70代の男女300人を対象に「有名私大出身の有名人」に関するアンケート調査を実施しました。今回はその中から「実は東海大学出身と聞いて驚いた有名人」ランキングを紹介します！
2位にランクインしたのは、お笑いコンビ「さまぁ〜ず」の大竹一樹さんです。1988年に三村マサカズさんと「バカルディ」を結成。2001年に『新・ウンナンの気分は上々。』（TBS系）の企画で現在のコンビ名に改名し、ブレークを果たします。
近年では『紙とさまぁ〜ず』（テレビ東京系）や『Qさま!!』（テレビ朝日系）など、多数のバラエティー番組に出演。プライベートではフリーアナウンサーの中村仁美さんと結婚し、3人兄弟の父として一家を支えています。
回答者からは「そもそも大学出ていることに驚いた」（20代女性／神奈川県）、「芸人としてのイメージが強く、大学での学生生活があまり想像できなかったからです」（20代女性／大阪府）、「お笑い一筋かと」（40代男性／東京都）といったコメントが寄せられています。
1位にランクインしたのは、お笑いコンビ「ミキ」の亜生さんです。イルカのトレーナーになるのが夢で、東海大学海洋学部に進学。その後は介護士として働き、2016年に兄・昴生さんとコンビを結成しました。
2017年から2年連続で「M-1グランプリ」の決勝に進み脚光を浴びると、2018年には単独ツアーを開催。釣りや猫好きとしても知られ、釣り番組や動物バラエティーなどでも活躍しています。
回答コメントでは「学生時代はずっと関西にいたと思っていたので」（50代男性／大阪府）、「あまりインテリのイメージがないから」（40代女性／熊本県）、「学歴の話を聞いたことがない」（30代女性）などの声が集まりました。
※回答コメントは原文ママです
この記事の執筆者：
くま なかこ
編プロ出身のフリーランスエディター。編集・執筆・校閲・SNS運用担当として月間120本以上のコンテンツ制作に携わっています。得意なジャンルはライフスタイル・金融・育児・エンタメ関連。
(文:くま なかこ)
