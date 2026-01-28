【ひらがなクイズ】言葉のパズルに挑戦！ 空欄に共通する2文字は？ 体力テストでおなじみの言葉も
言葉に共通して入るひらがなを見抜く「ひらがなクイズ・初級編」！
今回は、自分の体の能力に関する言葉や、日常生活のちょっとした工夫に関する言葉などを集めました。パッとひらめくか挑戦してみてください！
□□りょく
こ□□ま
□□ぬき
□□せんと
ヒント：体力テストでおなじみの言葉が隠れています！
答えを見る
↓
↓
↓
↓
↓
▼解説
それぞれの言葉に「あく」を入れると、次のようになります。
・あくりょく（握力）
・こあくま（小悪魔）
・あくぬき（灰汁抜き）
・あくせんと（アクセント）
ギュッと握る力の「握力」や、魅力的な人を例える「小悪魔」など、強い印象の言葉が並びました。一方で、料理で素材の雑味を取る「灰汁（あく）抜き」や、言葉の強調部分を指す「アクセント」など、日常に密着した言葉にも同じ響きが隠れているのが面白いですね。
※本クイズは、複数の解釈・正解が考えられる場合があります。本記事では、その中の一例として解答を紹介しています
※本クイズは、All About ニュース編集部が企画・作成したものです
(文:All About ニュース編集部)
