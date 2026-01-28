魅力的なキャラクターを指す言葉から料理をおいしくするひと手間まで。全く異なるシーンで使われる4つの言葉を完成させる「ひらがな2文字」を当てるクイズです。1分以内の正解を目指して、頭の体操をスタート！

言葉に共通して入るひらがなを見抜く「ひらがなクイズ・初級編」！

今回は、自分の体の能力に関する言葉や、日常生活のちょっとした工夫に関する言葉などを集めました。パッとひらめくか挑戦してみてください！

問題：□に共通するひらがなは？

次の言葉に共通して入るひらがなを考えてみましょう。

□□りょく
こ□□ま
□□ぬき
□□せんと

ヒント：体力テストでおなじみの言葉が隠れています！

正解：あく

正解は「あく」でした。

▼解説
それぞれの言葉に「あく」を入れると、次のようになります。

・あくりょく（握力）
・こあくま（小悪魔）
・あくぬき（灰汁抜き）
・あくせんと（アクセント）

ギュッと握る力の「握力」や、魅力的な人を例える「小悪魔」など、強い印象の言葉が並びました。一方で、料理で素材の雑味を取る「灰汁（あく）抜き」や、言葉の強調部分を指す「アクセント」など、日常に密着した言葉にも同じ響きが隠れているのが面白いですね。

