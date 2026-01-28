長野県らしさを感じる「長野県のお土産」ランキング！ 2位「おやき」を抑えた1位は？【2026年調査】
人と会う機会が増えるこの頃は、さりげなく地域色を感じさせるお土産が重宝されます。多くの名産品の中でも、その土地の魅力を素直に伝えてくれる品は、印象に残りやすい存在です。
All About ニュース編集部は2026年1月20日、全国10〜60代の男女250人を対象に「お土産」に関する独自のアンケート調査を実施しました。今回はその中から、長野県らしさを感じる「長野県のお土産」を紹介します！
【9位までの全ランキング結果を見る】
回答者からは「長野は蕎麦のおいしいお店がたくさんありますが、お土産となるとやはり『おやき』が長野らしくて喜ばれます」（40代男性／東京都）、「他の地域にもありそうで、なかなか見かけないので、長野の知恵がつまった食事という印象があります」（50代女性／埼玉県）、「野菜や味噌を包んだおやきは、長野の郷土料理として有名で、家庭でも手軽に楽しめるから」（30代男性／富山県）などのコメントがありました。
回答者のコメントを見ると「りんごが有名な県だし美味しそうなお土産だから」（30代女性／石川県）、「長野アップルパイはテレビでも見ることがあるので、定番だと思います」（40代女性／滋賀県）、「長野産の新鮮なリンゴを使った甘さと香りが豊かな逸品で、地元の味を手軽に楽しめるからです」（30代男性／埼玉県）といった声がありました。
※回答者のコメントは原文ママです
※記事内容は執筆時点のものです。最新の内容をご確認ください
(文:坂上 恵)
All About ニュース編集部は2026年1月20日、全国10〜60代の男女250人を対象に「お土産」に関する独自のアンケート調査を実施しました。今回はその中から、長野県らしさを感じる「長野県のお土産」を紹介します！
2位：おやき（いろは堂）／57票2位は、いろは堂の「おやき」でした。長野の郷土食として古くから親しまれているおやき。ふっくらした生地と野沢菜やにんじんなどの具材が絶妙にマッチし、地元民にも観光客にも愛される味です。手軽に長野の味を楽しめるお土産として、根強い人気があります。
回答者からは「長野は蕎麦のおいしいお店がたくさんありますが、お土産となるとやはり『おやき』が長野らしくて喜ばれます」（40代男性／東京都）、「他の地域にもありそうで、なかなか見かけないので、長野の知恵がつまった食事という印象があります」（50代女性／埼玉県）、「野菜や味噌を包んだおやきは、長野の郷土料理として有名で、家庭でも手軽に楽しめるから」（30代男性／富山県）などのコメントがありました。
1位：長野アップルパイ（りんごの木）／79票1位は、りんごの木の「長野アップルパイ」でした。長野県産りんごのおいしさをそのまま閉じ込めた果実感たっぷりな味わいが特徴です。おしゃれなパッケージも魅力で、贈答用としても人気を集めています。
回答者のコメントを見ると「りんごが有名な県だし美味しそうなお土産だから」（30代女性／石川県）、「長野アップルパイはテレビでも見ることがあるので、定番だと思います」（40代女性／滋賀県）、「長野産の新鮮なリンゴを使った甘さと香りが豊かな逸品で、地元の味を手軽に楽しめるからです」（30代男性／埼玉県）といった声がありました。
※回答者のコメントは原文ママです
※記事内容は執筆時点のものです。最新の内容をご確認ください
(文:坂上 恵)