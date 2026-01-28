ダイエット中、カフェで食べてはいけないランチメニューは？【管理栄養士が回答】
Q. ダイエット中です。カフェランチでのおすすめメニューとNGメニューが知りたいですQ. 「ダイエット中ですが、友人とカフェでランチをする予定があります。できれば太りにくいメニューを選びたいのですが、どんな料理を選ぶのがよいでしょうか？ 避けたほうがいいメニューもあれば、知りたいです」
A. エスニックやサラダ中心のカフェは安心。よくある洋風メニューは選び方を工夫してカフェは気軽な集まりや、簡単なランチにも便利ですが、ダイエット中でも安心かは、お店やメニューによって大きく変わります。
タイ風カレーやエスニック系の炒めもののプレートランチなら、野菜も多く、ご飯と組み合わせても、カロリーが抑えられます。栄養バランスがよい点も魅力です。
一方で、多くのカフェにあるメニューは、残念ながら太りやすいものが多いです。オムレツやハンバーグなどの一般的な洋食系メニューは、素材、調理、ソースのいずれも脂が多い可能性が高いので、ダイエット中は避けたほうがよいでしょう。
グラタンやピザ、キッシュなども、バターやチーズ、油が多く使われているため、同様です。見た目がかわいらしくても、高カロリーなことが少なくありません。
選び方で差がつくのは、サンドイッチやパスタなどのメニューです。具材やソースによって、カロリーを大幅にコントロールできますので、上手に選びましょう。
パスタを例にすると、カルボナーラのようなクリームたっぷり系や、ベーコン、挽肉などの脂たっぷりの肉系パスタは避けましょう。トマトソースベースで野菜や魚介の具材を使ったパスタを選ぶのがおすすめです。
工夫次第で、ダイエット中でも安心して外食を楽しめます。太りにくい食事を少しだけ意識して、ぜひ楽しい時間を過ごしてください。
(文:浅尾 貴子（管理栄養士）)