大幅改良でよりスタイリッシュなスタイルに

2026年1月9日、プジョーは欧州市場に向けて改良モデルとなる新型「408」を発表しました。

ファストバックとSUVを融合させた独自スタイルはそのままに、内外装を大幅にアップデートしています。

プジョー408は、2022年に欧州で発表され、日本でも2023年に導入されたCセグメントのファストバックモデルです。

クーペのような流麗なルーフラインと、SUVらしい車高を組み合わせた独自のフォルムで、新たなクロスオーバー像を打ち出してきました。

今回発表された新型408は、そのシルエットを維持しながら、デザインとテクノロジーの両面で大幅な進化を遂げています。

最大の注目ポイントはリアデザインです。新型408では、車名である「PEUGEOT」のレタリング自体が赤く発光するイルミネーションを採用。これはプジョーとして初の試みで、夜間には強烈な存在感を放ちます。

フロントフェイスも刷新されました。ブランドの象徴である“ライオンの爪”モチーフのライトシグネチャーは、3本の極細LEDストリップへと進化し、それらが車幅いっぱいに広がるLEDラインでつながれています。

GTグレード以上ではフロントエンブレムも発光し、未来感のある表情を演出します。

バンパー下部は台形モチーフを強調したデザインとなり、ワイドで力強いスタンスを実現しています。

ボディカラーには、新色「フレア・グリーン」が追加されました。光の当たり方によって黄色にも深緑にも見える玉虫色のような塗装で、彫刻的なボディラインをより際立たせます。

足元には新デザインの19インチ「Adakite」ホイールが装着され、先進性を強調しています。

インテリアには最新の「PEUGEOT i-Cockpit」を採用。10インチのデジタルメーターはGT以上で3D表示に対応し、中央のタッチスクリーンにはショートカット操作が可能な「i-Toggles」を備えます。

インフォテインメントシステムにはAIのChatGPTが統合され、音声による自然な操作が可能となりました。さらに、人間工学認証を受けた「AGRシート」やマッサージ機能により、快適性も大きく向上しています。

パワートレインは、BEV、PHEV、マイルドハイブリッドの3タイプを設定。

BEVモデル「E-408」は、213馬力のモーターと58.2kWhバッテリーを搭載し、WLTPモードで456kmの航続距離を確保。

PHEVの「PLUG-IN HYBRID 240」は、システム合計240馬力を発揮し、EV走行のみで85km走行可能です。

マイルドハイブリッドの「HYBRID 145」は、145馬力のガソリンエンジンと6速DCTを組み合わせ、低燃費と走行性能を両立しています。

生産拠点も刷新され、従来の中国工場からフランス・ミュルーズ工場へ移行。「Made in France」として、品質面でもプレミアム路線を強めています。

この新型408に対し、SNSでは「デザインいい」「めちゃかっこいい」「欲しいかも」といった声が多く寄せられています。

とくに新色グリーンに対しては、「この色が最高」「写真より実車が見たい」といった反応が目立ちました。

また、「早く日本にも」「日本導入が待ち遠しい」といった声も多く、国内展開への期待も高まっています。

個性的なデザインと先進技術を武器に進化した新型408は、欧州のみならず世界的に注目される一台となりそうです。