糸井氏がインスタグラムで藤浪らとの記念写真を公開

日本ハム、オリックス、阪神で活躍した糸井嘉男氏が28日までに、自身のインスタグラムを更新し、DeNAの藤浪晋太郎らと撮った記念ショットを公開した。普段とは違う“衣装”の糸井氏に「可愛すぎる〜」「カッコいい」とファンが虜になっている。

糸井氏が公開したのは、自身が番組MCを務める「純喫茶超人」の合間に撮影されたと思われる写真。26日深夜の放送では藤浪と元阪神の北條史也内野手（三菱重工West）をゲストに迎え、阪神時代のエピソードトークなどを展開した。藤浪と北條は同期入団で、糸井氏も阪神でのプレー経験があるため、楽しいひと時となったようだ。

投稿された写真は、糸井氏と藤浪、北條の3ショットのほか、他の共演者も一緒に入った集合写真、マスター役の糸井氏が舞台セットで微笑んでいる計3枚。インスタグラムでは鍛え抜かれた肉体を“主役”にして投稿することの多い糸井氏が、今回は白シャツに、黒のエプロン＆蝶ネクタイという落ち着いた佇まいを見せている。

投稿のコメント欄には「超人喫茶行きたいです〜」「めちゃくちゃいい！」「放送が楽しみ」「次が待ち遠しい」などの声が。いつもと違う“オーラ”を放つ糸井氏のマスター姿に、心を奪われたファンも多かったようだ。（Full-Count編集部）