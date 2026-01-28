『mofusand』新作くじ登場！ 全長45cmの「招き猫ぬいぐるみ」など当たる
人気イラストレーター“ぢゅの”が描く『mofusand』の「和！和！和！スーベニアくじ」が、1月27日（火）から2月2日（月）23時59分までの期間限定で、公式オンラインくじショップ「mofusandもふもふマーケット mofusandくじ」で販売される。
【写真】B賞は手乗りサイズの「招き猫ぬいぐるみ」！ 全16種ラインナップ
■縁起の良いアイテムが勢ぞろい
今回発売される「mofusand 和！和！和！スーベニアくじ」は、BIGな招き猫のぬいぐるみやだるまのマスコットなどが当たる、全4等級16種から成るハズレなしのくじ。
A賞には全長45cmの「BIGな招き猫ぬいぐるみ（座布団付き）」、B賞には手のひらサイズでふわっと柔らかな触り心地の「招き猫ぬいぐるみ」が登場し、福をたっぷり呼び込んでくれそうな、愛らしい表情のにゃんこたちがそろう。
またC賞に、にゃんこたちがだるまに変身した「ころりんだるまマスコット」、D賞に、ふわふわの「お守りマスコット」をラインナップ。キュートなサイズ感で、バッグやポーチにつけて楽しめるアイテムだ。
賞品は6月下旬より順次発送予定。オンラインくじの利用には、「mofusandもふもふマーケット mofusandくじ」の会員登録が必要で、商品が無くなり次第終了となる。
