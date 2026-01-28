もし会社で大地震に遭遇したら…名古屋の職場にとどまった女性たちの行動から考える本当に必要な備え
今後30年以内に高い確率で起きるとされる南海トラフ地震。もし会社で大地震に遭遇し、家に帰れなくなったらどうするのか。名古屋市を舞台に、会社にとどまることになった女性たちの行動から、職場で本当に必要な備えを考える。
■会社で震度6強の地震に遭遇
今後30年以内に60％から90％程度以上の確率で発生すると言われている「南海トラフ地震」。甚大な被害が想定されています。
女性：
「今日もお仕事、頑張りました。ねえ、パスタ食べに行かない？インスタで美味しそうなお店見つけたんだ…地震？」
震度は6強。幸い、社内にけが人は出なかったものの、交通機関は混乱して家に帰れなくなりました。建物の安全は確認できたので、みんなでしばらく会社に留まることにしました。
内閣府の調査によると、東日本大震災の際、首都圏は交通網が麻痺した影響で500万人以上の帰宅困難者が発生したといいます。
■帰宅できない時の備え
女性：
「お腹すいたね。そうだ、引き出しにナッツとドライフルーツ入れておいたんだ。一緒に食べよう」
災害が起きたときのために、自宅だけではなく、会社でも備えておくことが大切です。
ロッカーには、汗拭きシートとメイク落とし、予備の眼鏡、コンタクトレンズの保存液。そして数日分の生理用品と下着、オールインワンの基礎化粧品もあると、いざという時に助かります。
女性：
「少し寒くなってきたね。はい、毛布」
防寒具やラジオ、簡易トイレ、非常用バッテリーなども備えておくと安心です。
女性：
「ラジオ、つけてみようか」
大地震の危機が迫る今、求められるのは個人が職場でも備えをしておくこと。そして、会社も、従業員が職場で数日間過ごせる対策をしておくことが大切です。