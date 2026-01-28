¡Ö¤¨¤Ã¡ª¾×·â¡ª¡×Perfume¤«¤·¤æ¤«¡¢¤Ï¤µ¤ß¤ò¼ê¤ËàÃÇÈ±á¥³¡¼¥ë¥É¥¹¥ê¡¼¥×Ãæ¤À¤«¤é¤³¤½¤Î¡ÖNew me.¡×¤ËÈ¿¶Á
¤«¤·¤æ¤«¤ÎàNew meá¤È¤Ï...
¡¡²»³Ú¥æ¥Ë¥Ã¥È¡¦Perfume¤Î³ßÌîÍ¹á(¤«¤·¤æ¤«)¤¬¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£Ä¹Ç¯¥È¥ì¡¼¥É¥Þ¡¼¥¯¤È¤·¤Æ¿Æ¤·¤Þ¤ì¤Æ¤¤¿È±¤ò¥Ð¥Ã¥µ¥ê¤È¥«¥Ã¥È¤·¤¿¡£¡¡¡ÖNew me.¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤òÅº¤¨¡¢¼«¤é¤Ï¤µ¤ß¤ò¼ê¤Ë¤·¥«¥Ã¥È¤¹¤ë¼Ì¿¿¤ò¸ø³«¡£¥ß¥Ç¥£¥¢¥à¥Ü¥Ö¤ËÊÑ¿È¤·¤¿»Ñ¤òÈäÏª¤·¤¿¡£¡¡¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Ï¡Ö¤¨¤Ã¡ª¾×·â¡ª¤ª»÷¹ç¤¤¤Ç¤¹¡×¡Ö¥«¥Ã¥È¤¹¤ë¤Î¤Ï¤¤Ã¤ÈÍ¦µ¤¤¬Í×¤Ã¤¿¤è¤Í¡Ä¡×¡Ö¿·¤·¤¤¤«¤·¤æ¤«¤ò¸«¤»¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡×¡Ö¤È¤Æ¤â¤«¤ï¤¤¤¤¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤¿¡£