ÁÄÉã¤ÈÉã¤ÏÂç²Ï¼ç±é¡¢·»¤Ï¡ÖË¿Ã·»Äï¡ª¡×½Ð±é¡¢Êì¤â¡Ä25ºÐà·ÝÇ½°ì²È¤Î¼¡ÃËá¥â¥Ç¥ë¡¦½ï·ÁÎ¶¤Î¶á±Æ¤Ë¡ÖÂ©»Ò¤µ¤ó¤Ê¤ó¤À¡£¤Ó¤Ã¤¯¤ê!¡×¡Ö¤¨¡¢¥Ó¥¸¥åÎÉ¤¹¤®¤ë¡×¤ÎÀ¼
¥³¡¼¥È¤òÃå¤Æ¸«¤Ä¤á¤ë»Ñ¤Ë¥Õ¥¡¥ó¤¦¤Ã¤È¤ê
¡¡ÁÄÉã¤ÈÉã¤ÏNHKÂç²Ï¥É¥é¥Þ¼ç±é¡¢·»¤ÏÊüÁ÷Ãæ¤ÎNHKÂç²Ï¥É¥é¥Þ¡ÖË¿Ã·»Äï¡ª¡×¤Ë½Ð±é¡Ä¡£25ºÐ¥â¥Ç¥ë¤ÎºÇ¿·¥·¥ç¥Ã¥È¤ËÃíÌÜ¤¬½¸¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡Dior¤Î¥Ý¥Ã¥×¥¢¥Ã¥×¥¤¥Ù¥ó¥È¡ÖINSIDE THE DIOR ADDICT SWEET SHOP ¥Ç¥£¥ª¡¼¥ë ¥¢¥Ç¥£¥¯¥È ¥¥ã¥ó¥Ç¥£ ¥·¥ç¥Ã¥×¡×¤Ë°ìÂÀè¤Ë¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¿¤³¤È¤ò¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ÇÊó¹ð¤·¤¿¤Î¤Ï½ï·ÁÎ¶¡£
¡¡¡ÖDior¥¢¥Ç¥£¥¯¥È¤ÏËèÆü»È¤Ã¤Æ¤ë¤Î¤Ç¡¢²ñ¾ì¤Î¶õ´Ö¤ËÌþ¤µ¤ì¤Ê¤¬¤é»î¤»¤Æ´ò¤·¤«¤Ã¤¿¡Á¡×¤È¤Ä¤Å¤ê¡¢¥³¡¼¥È¤òÃå¤¿»Ñ¤òÈäÏª¡£Æ±¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ï22Æü¤«¤é25Æü¤Ë¤«¤±¤ÆÅìµþÅÔ¤Î¸¶½É¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤¿¡£
¡¡½ï·Á¤Î¶á±Æ¤Ë¡Ö¤¨...¤¨¡¢¥Ó¥¸¥åÎÉ¤¹¤®¤Þ¤¹¡×¡ÖÂ©»Ò¤µ¤ó¤Ê¤ó¤À¡£¤Ó¤Ã¤¯¤ê!¡×¡Ö¤ß¤ë¤ß¤ë¥«¥Ã¥³¤è¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¯¡×¤Ê¤É¤Î¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤¿¡£¡¡½ï·Á¤ÎÁÄÉã¤Ï1965Ç¯ÊüÁ÷¤ÎNHKÂç²Ï¥É¥é¥Þ¡ÖÂÀ¹Þµ¡×¤Ç¼çÌò¡¦Ë¿Ã½¨µÈ¤ò±é¤¸¤¿½ï·Á·ý¤µ¤ó(µýÇ¯71)¡£Éã¤Ï92Ç¯ÊüÁ÷¤ÎNHKÂç²Ï¥É¥é¥Þ¡Ö¿®Ä¹ KING OF ZIPANGU¡×¤Ç¼çÌò¡¦¿¥ÅÄ¿®Ä¹¤ò±é¤¸¤¿½ï·ÁÄ¾¿Í¡£·»¤Ï¡ÖË¿Ã·»Äï¡ª¡×¤Ç¿¥ÅÄ¿®À¡¤ò±é¤¸¤Æ¤¤¤ë½ï·ÁÆØ¤Ç¡¢Êì¤Ï½÷Í¥¤ÎÀçÆ»ÆØ»Ò¤È¡¢à·ÝÇ½°ì²Èá¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£