²á¹ó¤ÊÀã»³¤òÅÐ¤ë¤Î¤Ï¡Ä¤ª¤·¤ó¡ª¡©
¡¡44Ç¯Á°¤ÎÄ«¥É¥é¤Ç·òµ¤¤Ê¾¯½÷¤ò±é¤¸¥Ö¥ì¥¤¥¯¡Ä¡£53ºÐ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿»ÒÌò½Ð¿È½÷Í¥¤Î¥É¥é¥Þ¤òÁÛµ¯¤µ¤»¤ë¥×¥é¥¤¥Ù¡¼¥È¼Ì¿¿¤¬È¿¶Á¤ò¸Æ¤ó¤À¡£
¡¡¡ÖÆüËÜÉ´Ì¾»³¤Î°ì¤Ä¡¢¶å½£¤Ï°¤ÁÉ»³¤ÎºÇ¹âÊö¹â³Ù(1592m)¤Ø¹Ô¤Ã¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡Á¡×¤È¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ÇÅÐ»³¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¾Ò²ð¤·¤¿¤Î¤Ï¾®ÎÓ°½»Ò¡£
¡¡¡Ö¤É¤ó¤É¤óÅÐ¤Ã¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¡¢¤½¤³¤Ï¸·Åß´ü¿¿¤ÃÂþÃæ¡£½ù¡¹¤Ë¤«¤Ê¤ê¤ÎÀã»³¤Ø¤ÈÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÀâÌÀ¤·¤¿¤È¤ª¤ê¤Î¿¿¤ÃÇò¤ÊÀãÆ»¤òÅÐ¤ë²á¹ó¤Ê»Ñ¤ä¡¢»³Äº¤Þ¤Ç¤¿¤É¤êÃå¤¤¤¿¾Ð´é¤Î¥·¥ç¥Ã¥È¤òÈäÏª¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤Þ¤¿¡Ö¤³¤Î¶á¤¯¡¢»ÄÇ°¤Ê¤¬¤éÀèÆüÄË¤Þ¤·¤¤»ö¸Î¤¬¤¢¤Ã¤¿½ê¤Ç¡¢¿´¤«¤é¤´Ì½Ê¡¤ò¤ªµ§¤ê¤·¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È°¥Åé¤Î°Õ¤òÉ½¤·¤¿¡£¡¡1983Ç¯¤ÎNHKÏ¢Â³¥Æ¥ì¥Ó¾®Àâ¡Ö¤ª¤·¤ó¡×¤Ç¥Ò¥í¥¤¥ó¤ÎÍÄ¾¯´ü¤ò±é¤¸¤¿¾®ÎÓ¤¬¡¢Êì¤òË¬¤Í¤ÆÀãÆ»¤òÊâ¤¯¥·¡¼¥ó¤äÀã¿¼¤¤Ãæ¤ÇÆ¯¤¯¥·¡¼¥ó¤Ê¤É¤òÁÛµ¯¤µ¤»¤ëÀã¤Ë°Ï¤Þ¤ì¤¿»Ñ¤Ë¡ÖÀ¨¤¤¤Ê¤¡¡Á¡×¡Ö¤¨¤¨¤¨¤¨¡¼¡¼¤¨¡ª¡×¡Ö¶å½£¤È¤Ï¤¤¤¨Ž¤Åß»³!½½Ê¬¤Ë¤ªµ¤¤ò¤Ä¤±¤¯¤À¤µ¤¤¤Í¡×¡ÖÀã¤¬¡¢¡¢¡×¡Ö¤ª¤·¤ó¤Á¤ã¤ó¤³¤ì¤Ï´ò¤·¤¹¤®¤ë¡×¡Ö´èÄ¥¤ê¤Þ¤¹¤Í¡×¡Ö¥«¥Ã¥³¥¤¥¤¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤¿¡£