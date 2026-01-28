36年ぶりの真冬の選挙戦となった、衆議院選挙。雪に埋もれた掲示板へのポスター貼りや防寒対策など、雪国ならではの困難が！投票率全国トップの山形県で、この雪は有権者の投票行動にどう影響するのでしょうか？農林水産大臣が出馬した、山形2区を取材しました。

きのう、衆議院選挙の公示日を迎えた山形県米沢市の気温は氷点下。吹雪の中を走っていたのは、山形2区で自民党から出馬した農林水産大臣の鈴木憲和候補（43）です。今回6回目の選挙となりますが、2月の真冬の戦いは初めて。選挙カーには、さまざまな防寒グッズも。

運動員

「（車の）窓開けちゃうから寒いので、暖を取るためにみんな各自、毛布を足元に巻いて」

カイロは30個入りを6箱ほど用意、寒さ対策はバッチリです。

2012年に農水省を辞め、国政に初挑戦した鈴木候補。大臣となった今、当時から支えてくれた支持者を前にすると…

自民党 鈴木憲和 候補

「私はいま、大臣として仕事をすることができています。本当に皆さん、どうもありがとうございます」

順調なスタートを切ったかのように見えましたが、ポスター1枚貼るのにも、この苦労。それ以外にも、さまざまなアクシデントが！

鈴木候補は地元のおにぎり店で腹ごしらえ。

自民党 鈴木憲和 候補

「米がね、美味しいです。米が一粒一粒ちゃんとしていて、美味しいんですよ」

お米で力をつけた農林水産大臣ですが、街なかでは除雪車がフル稼働、予定通りに進むことができません。

自民党 鈴木憲和 候補

「思ったよりやっぱり、スケジュール通りにはいかないですよね」

さらに…

自民党 鈴木憲和 候補

「雪どう？雪積もってる？」

途中で選挙カーを降りて、雪を降ろす作業も必要です。

自民党 鈴木憲和 候補

「日本全体の農林水産業、食料の供給を持続可能にするということ。日ごろ、私が申し上げていること、また、やっていること、良いかどうかっていう判断をいただければと思います」

国民民主党 菊池大二郎 候補

「高市総理は、雪国の光景もきっと思いも浮かべもしないで、自分が総理としてふさわしいかどうか、ただそれだけを問いかけようとしています」

一方、真冬の解散を強く批判したのは、2期目の当選を目指す国民民主党の菊池大二郎候補（43）。前回の選挙では鈴木候補に敗れましたが、比例で復活当選。

事務所では朝から、スタッフが雪への対応に追われていました。ポスター貼りも大変です。雪に埋もれた選挙ポスターの掲示板。事務所スタッフが果敢に近づいていき、なんとか貼ることができました。さらに、こちらの場所ではスタッフが助走をつけて…ジャンプ！

有権者との触れ合いが難しい真冬の選挙だからこそ、SNSにも力を入れます。山形弁を前面に出して、親しみやすさをアピール。

国民民主党・菊池候補のTikTokより

「ごっつぉさまでした！！おしょうしな！（ごちそうさまでした！！ありがとうございます！）」

選挙戦初日のお昼には、地元・山形県産のブランド米「つや姫」を食べて気合十分！のはずが…

国民民主党 菊池大二郎 候補

「（Q.先ほど、卵から食べたのは？）まったく意味ないです」

スタッフ

「うち（国民民主）の黄色のたまご」

国民民主党 菊池大二郎 候補

「あ…チームカラーです」

確かな野党としての存在感を示したいのが、共産党の新人・岩本康嗣候補（60）です。

共産党 岩本康嗣 候補

「米沢市の選挙管理委員会から、公営掲示板47か所（雪で）設置できなかったそうです。赤穂浪士の討ち入りかなと、47か所。米沢市さんはまったく悪くないんです。米沢市悪くない。悪いのは高市さんですね」

国政選挙での投票率が6回連続で全国トップと、選挙への関心が高い山形県。この雪は、投票行動に影響するのでしょうか。有権者50人にインタビューを行いました。

「もちろん（投票に）行く。（Q.雪は気にならない？）雪は気にしない。すぐ行く」

「やっぱり、国民として行くしかないべぇ。行くしかないでしょ」

「雪があっても選挙に行く」という人が続出！その一方で、本音も…

「（Q.この雪の中〔の選挙〕ってどうですか？）もう大迷惑」

「お年寄りは特に大変だと思います。どうやって投票所まで行くんでしょう？」

中には、天気の良い日を選んで投票に行きたいという人もいました。

「期日前投票に無料タクシーの券があるので、それで夫婦で行きます」

そして、50人調査の結果は…

記者

「『投票に行く』が37人、『行かない』が13人でした」

この雪の中でも、7割以上の人が「行く」と回答しました。