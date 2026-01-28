桜島にある8つの小中学校を統合して、今年4月「桜島学校」が開校します。学校説明会が今月27日に開かれ、校歌や制服などがお披露目されました。

（記者）「今年4月に開校する桜島学校。新しい校舎が完成するまでは、こちらの桜島中学校を使います」

「桜島学校」は、鹿児島市で初めての小中一貫の義務教育学校です。27日は入学予定の児童・生徒や保護者へ説明会が開かれました。

会場で流された優しいメロディ。鹿児島市出身の作曲家・吉俣良さんが作曲した「校歌」がお披露目されました。

作詞は、鹿児島県出身の俳優・歌手の上白石萌音さん。

歌詞には、東桜島小学校の「みかん」や桜島中学校の「手を取り」など8つの小中学校の校歌のフレーズも使われています。

校歌は2人からの「プレゼント」として、無償で制作されたということです。

子どもたちは、さっそく曲を聞きながら歌う練習をしました。

（桜峰小学校4年生）「歌詞がとても良くて、曲の流れる感じがいいなと思いました」

（桜島中学校2年生）「（歌詞にある）みかんは、桜洲小、桜島中、両方で聞いたことがなかったフレーズなので、みかんはうれしかったです」

（桜島中学校1年生）「桜島学校が始まるので、最初から元気よく歌いたいと思いました」

校章は桜の花のように美しく咲き、太陽のように明るく元気に照らすという思いが込められています。

ジャージと体育服は桜の花や山の形が描かれ、「桜島」の要素を盛り込んだオリジナルデザインです。

桜島学校は今年4月1日に開校します。

・