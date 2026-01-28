徳之島の山中で妻を殺害し遺棄した疑いで、男が逮捕された事件です。妻は崖下に転落したとみられる軽トラックの近くで、遺体で見つかったということです。

殺人と死体遺棄の疑いで緊急逮捕されたのは、徳之島町亀津の会社員・豊守人容疑者(58)です。28日、身柄が徳之島から県本土に移送されました。

（記者）「こちらから崖下に車は転落したとみられます」

徳之島警察署によりますと、豊容疑者は今月25日から26日までの間に、徳之島町の山中で同居する妻・初美さん(57)の首を圧迫して殺害し、その場に遺棄した疑いがもたれています。

「豊容疑者が『妻を殺した』と言っている」と110番通報

親族が26日、「豊容疑者が『妻を殺した』と言っている」と110番通報し、犯行を認めた豊容疑者に任意で話を聞いていました。

近くの住民によりますと、豊容疑者は近所付き合いがほとんどなく、島内のガソリンスタンドで働いていたということです。

（近くの住人）「ガソリン入れる時に顔を合わせるだけ、付き合いも何もない。まじめな人と聞いたことある」

発見現場は崖から数十メートル下で、転落したとみられる軽トラックが横転していて、初美さんはその近くで倒れていました。

豊容疑者は容疑を認め「山には軽トラックで行った」と話しているということです。警察が当時の状況や動機などを調べています。

