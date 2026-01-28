ミラノ・コルティナオリンピックの開幕まで、あと「9日」！



スキーノルディック複合で出場する渡部暁斗選手の地元・白馬村では子どもたちが渡部選手に応援の気持ちを届ける準備をしています。



大きな旗に色とりどりのペンでメッセージを書く子供たち。ここはスキーノルディック複合渡部暁斗選手の母校、白馬北小学校です。



校庭には、ジャンプ台があり渡部選手もこのジャンプ台から巣立ちました。





主に低学年が使う「小ジャンプ台」はこれまで老朽化のため、使えなくなっていましたが児童たちが「ジャンプ台を直したい」と奮闘し12月、新しいジャンプ台が完成しました。渡部選手も児童たちの取り組みを応援していました。白馬北小学校・5年生「ジャンプ台直し隊に応援してくれたから今度はこっちから応援したいなと思って。」来月6日に開幕するミラノ・コルティナオリンピックに出場する渡部選手を今度は子どもたちが応援です！Q何て書いたの？「えっと最後のオリンピック金メダルを取れるように頑張ってください。応援しています」白馬北小学校・5年生「めちゃくちゃ強い人みたいな感じ。あと見てるとフォームとかがキレイだから参考にしたくなる」白馬北小学校・5年生「憧れの選手はやっぱり暁斗選手。頑張ってメダルを取ってください！」最後のオリンピックを迎える渡部選手。26日、白馬村の子供たちに見てほしい姿について聞きました！渡部暁斗選手「真剣に戦う姿を見てほしいなと思いますね。心の底から競技に対して真摯に向き合って真剣に戦ってる姿っていうのは本当に自分が心からそういうふうに思って取り組んでいないと出てこないものかなと思うので。自分もそうやって長野オリンピックとか他のオリンピックを見てきましたし、パフォーマンスとか戦う姿っていうのから言葉じゃないものが伝わってくるかなと思っているのでそういうのを伝えられるような戦い方が出来ればいいなと思います。」憧れの先輩・渡部暁斗選手へ。子どもたちの思いが詰まった寄せ書きは、オリンピックの舞台へ届けられます。