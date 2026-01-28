俳優の小野原幸一（３２）が２８日、ＳＮＳを更新。俳優業からの引退を表明した。小野原は、ＹｏｕＴｕｂｅの人気チャンネル「サラリーマンな日常」に出演するなど、人気を集めた。また敦賀気比高野球部に所属し、米大リーグ・レッドソックスの吉田正尚選手と同期だったことで知られる。

小野原はこの日、「大切な報告」と題した文章をアップ。「今日で３２歳の誕生日を迎えました。３２歳の誕生日を迎え皆様にご報告があります。僕小野原幸一は今日で【役者】を引退させて頂きます」とつづり書面をアップした。

「プロとして舞台に立つ、映像作品に出る １００％叶えられたかと言うとそうではないかもしれないです」と複雑な思いを吐露。「２０２５年の舞台が終わった後、実はすでに生活環境は変わり、お芝居とは無縁の生活、仕事を始めています。今までとは違う生活に慣れてきて今は新たな挑戦をしようと日々勉強をしており、夢中になってお芝居のために生きていた事がまるで夢のようです」と続けた。

それでも「本当にこの１０年間、濃くて楽しくて、嬉しくて、悲しくて、辛いと思う瞬間もあったけど凄く僕を成長させてくれた期間でした！本当に出会ってくれた皆様本当にありがとうございました！」と感謝で締めくくった。

小野原は、舞台「十二大戦」や映画「天文館探偵物語」などに出演した。