日本付近は２９日から３０日にかけて強い冬型の気圧配置となり、大雪となる所があるでしょう。東北地方と東日本から西日本の日本海側を中心に、大雪や路面の凍結による交通障害に注意・警戒し、着雪やなだれに注意してください。

［気象概況］

日本付近は２９日から３０日にかけて強い冬型の気圧配置となり、上空には強い寒気が流れ込む見込みです。また、２９日にかけて東北地方を低気圧が通過するでしょう。このため、東北地方と東日本から西日本の日本海側を中心に降雪が強まる見込みです。



［雪の予想］



東北地方と東日本から西日本の日本海側を中心に、山沿いや山地だけではなく、平地でも大雪となる所があり、普段雪の少ない東日本から西日本の太平洋側でも大雪となる所があるでしょう。

２８日１８時から２９日１８時までに予想される２４時間降雪量は多い所で、

東北地方 ５０センチ

北陸地方 ６０センチ

近畿地方 ４０センチ

その後、２９日１８時から３０日１８時までに予想される２４時間降雪量は多い所で、

北陸地方 ７０センチ

東海地方 ４０センチ

近畿地方 ５０センチ



［防災事項］

東北地方では２８日夜遅くから２９日にかけて、東日本から西日本の日本海側を中心に２９日から３０日にかけて、大雪や路面の凍結による交通障害に注意・警戒し、電線や樹木への着雪、なだれに注意してください。